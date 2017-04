6.-plass i landsfinalen

Sist helg vart det arrangert landsfinalar i alpin både for utøvarar under 16 år på Hafjell, og for utøvarar under 14 år på Voss.

Til Telenorleikane på Voss, som vert rekna som uoffisielt NM for årsklassene 2003 og 2004. Dit reiste Ørsta-utøvarane, inkludert Anny Våge Molvær frå Ulsteinvik, saman med skikretsen.

For desse utøvarane stod det tre renn på programmet, Super-G, slalåm og storslalåm.

– Fredag stod Super G på programmet. Treninga torsdag vart avlyst grunna mykje nedbør og dårleg sikt. Løparane måtte difor sette utfor utan å ha køyrt løypa på førehand. Det er ganske tøft når ein nærmar seg 100 km/t, skriv Ørsta IL Alpin i ein rapport frå Telenorleikane.

For Våge Molvær gjekk det likevel temmeleg bra, og ho vart beste Ørsta-jente med ein fin 14.-plass.

Imponerte i storslalåm

Dagen etter var det storslalåmen som stod for tur, og her skulle Ulsteinjenta verkeleg imponere. I den første omgangen hadde ho femte raskaste tid av alle dei 100 utøvarane som kom i mål. I den andre omgangen hadde ho niande beste tid, og enda til slutt på ein fantastisk 6.-plass i konkurransen.

To av Våge Molvær sine lagvenninner, Mathea Stranden og Oda Brenne kom inn til 13.- og 15.-plass og sikra at Ørsta Alpin var beste klubb i jenteklassa med tre jenter blant dei 15 beste.

Helga på Voss vart avslutta med slalåm, ei øving som ørstingane brukar å vere gode i. Dessverre for Anny Våge Molvær fekk ho ikkje fullført denne konkurransen då ho køyrde ut i den første omgangen. Det var ho ikkje åleine om, for det var meir enn 30 løparar som køyrde ut, samt 20 som vart diskvalifiserte i løpet av førsteomgangen.

Totalt vart det likevel ei god slalåmkonkurranse for Ørsta Alpin, med to løparar blant topp 10 på jentesida og ein 6.-plass for Bendik Åmbakk i guteklassa.

No ventar Donald Duck Wintergames i Hemsedal, samt Vestlandsmeisterskapen i Myrkdalen for Ørsta-alpinistane. Begge desse konkurransane går etter påske.