Siste test før seriestart

Laurdag ettermiddag går Hødd sin siste oppkøyringskamp før seriestarten av stabelen. Høddvoll er staden og motstander er HamKam. 2.-divisjonslaget er plukka fram som ein av favorittane til å knipe opprykksplassen i avdeling 1, og bør dermed gje Hødd ein god peikepin på kvar laget står vel ei veke før seriestart.

For Hødd er dei aller fleste spelarane i A-troppen tilgjengelege, men Bendik Torset fekk seg ein smell i kampen mot Brattvåg og er usikker. Det same er Amani Mbedule, som truleg ikkje spelar denne kampen, men som er venta å vere klar innan kort tid. Det kan også vere at Vegard Heltne kjem tilbake på banen for Hødd i generalprøven.

Dersom du ikkje får sett kampen på stadion kan du følgje våre direkteoppdateringar frå oppgjeret mellom Hødd og HamKam her på Vikebladet.no.