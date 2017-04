Hødd avlyser barneturnering

Ulstein Group Cup skulle arrangerast 6. mai på Høddvoll. Dette var ei turnering for born mellom 7 og 12 år. Denne turneringa skulle arrangerast for første gong, men no fortel Per-Arve Moldskred at dei diverre må avlyse turneringa.

Grunnen er innspeling av den nye TV-serien "Hjemmebane". Delar av serien skal spelast inn på Høddvoll, og då kan dei ikkje ha fotball-turnering med mykje folk der. Det vil uroa innspelinga.

NRK har avtale med IL Hødd om å ha innspeling der. Det blir ein runde med innspeling på Høddvoll no frå slutten av april, og ein runde i juni. Då må området sperrast av så filmfolka ikkje blir forstyrra.