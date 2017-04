Satsar på å fullføre sesongen

- Det er første gong på minst fire år at det har vore tvil om vi skulle stille lag i 6.-divisjon grunna spelarmangel.

Det seier Einar Orten Trovåg som er hovudtrenar for Hareid 2.

- Dei siste åra har vi hatt veldig mykje folk, og det har aldri vore problem å stille lag på ein einaste kamp, men denne vinteren merka vi at det vart tøffare. Det er mange som har vore permitterte, men som no er tilbake i jobb, til dømes på sjøen. I tillegg hadde vi ein del som flytta vekk grunna studier i fjor sommaren.

Men lag blir det.

- På første treninga i år var vi vel berre ti stykker, men etter å ha ringt litt rundt så ordna det seg, sjølv om troppen er tynnare i år, seier Orten Trovåg.

Han trur også at Hareid 2 kan slå godt frå seg, om alle er tilgjengelege.

- Så sant vi ikkje har særleg med skader, og alle er heime frå sjøen, så trur eg vi har eit heilt kurrant lag. Samstundes vil ein merke det dersom alle som kan vere på sjøen er vekke samstundes.

Trenaren seier at det viktigaste denne sesongen uansett er at ein klarte å stille lag, og at ein heller får telle opp att til sommaren for å sjå om det held ut sesongen.

- Eg håpar vi klarar det, for laget er eit veldig viktig tilbod, men ambisjonane er først og fremst å fullføre sesongen, seier Einar Orten Trovåg.

Sjølv om det var ein del uvisse rundt troppen i vinter har ein stort sett klart å behalde same gruppa som sist haust. Laget har også fått inn Thor-Ove Brekke, som har trappa ned fotballsatsinga etter 2016-sesongen, då han var delt toppscorar for Hareid i 4.-divisjon. I tillegg ser det ut til at Odd-Magne Brandal blir keeper på laget.

Orten Trovåg trur årets 6.-divisjonsavdeling blir tøff, med fleire lag som rykte ned frå 5.-divisjon i 2016, i tillegg til lokale lag som ser ut til å satse hardt.

- Når Hasundgot satsar med både sportsleg leiar, fleire hjelpetrenarar og fysisk trenar, og ser ut til å ha eit veldig apparat rundt laget, har vi eit litt meir heimelaga opplegg på Hareid, der alle som har funksjonar rundt laget er spelande, seier Orten Trovåg med eit lite spark til lokalrivalane.

Hareid 2 møter Åheim/Stadt i si serieopning onsdag.