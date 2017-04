- Vi vil kjempe i toppen

– Vi har 20 mann som er spenna klare for å starte sesongen, etter ein tøff, men god treningsvinter. Det har gjort godt for oss alle, og vi er klare for det vi trur blir ein særs spanande og jamn sesong, seier Lars Breivik.

Thomas Gjerde har meldt overgang til Hasundgot frå Tjørvåg, men også juniorane Simon Spjutøy, Nikolai Molvær og Sander Gjerde er nye av året. Spelarar som truleg ikkje blir med så mykje i år, men som kan komme til å dukke opp er Lars Henrik Hasund og Georg Eikrem Olsen, fortel trenaren.

Gler seg til lokaloppgjera

6. divisjon avdeling 2 byr på mange tøffe oppgjer for Hasundgot. I divisjonen elles finn ein Bergsøy 2, Gjerdsvika IL/Larsnes/Gursken FK 2, Hareid 2, Hødd 3, Moltustranda, Sæbø, Tjørvåg, Vartdal, Åheim/Stad og Åmdal. Ingen lette kampar med andre ord.

Hasundgot-trenaren, som tek til på sitt tredje år som hovudtrenar for A-laget, gler seg spesielt til tette lokaloppgjer.

– Det er noko ekstra med desse lokaloppgjera. Heime på Hasundgot kunstgras skal vi vere best, og på bortebane skal vi trykke til, der også. I år får vi jo eit Ulstein-oppgjer også, når vi møter Hødd sitt tredjelag.

Bør vere i toppen

Endringane i divisjonssystemet gjorde at ekstra mange lag måtte ta eitt steg ned etter førre sesong, og tre av laga i avdelinga til Hasundgot er blant desse.

Trenar Breivik trur ikkje nødvendigvis det blir ein «walk in the park» for desse laga. I alle fall ikkje om Hasundgot får det slik dei ønskjer.

– Vi har som sagt lagt bak oss ein veldig god treningsvinter, og etter det eg kan sjå på karane bør vi hevde oss i toppen av divisjonen. Eg trur eigentleg det vil bli ein ganske jamn divisjon. Sæbø og Åmdal trur eg blir to sterke lag. Men ein må heller ikkje gløyme Tjørvåg og Hødd 3.

– Vi har trena tre gonger i veka sidan 1. januar, og fokusert mykje på fysisk trening. Vi bør vere i god form, og trur og håpar på at vi får igjen for det harde arbeidet mot slutten av sesongen. Vi har hatt for vane å spakne utover i kampane våre, men det skal ikkje skje i år, seier Breivik.

Hasundgot opnar med bortekamp mot Tjørvåg onsdag.