Følg Hødd LIVE

Abonnent? Sjå kampen mellom Hødd og Spjelkavik her!

Onsdag kveld er det klart for første runde i NM, og Hødd har fått heimekamp mot 3.-divisjonslaget Spjelkavik. Der er Hødd favorittar, og trenar Sindre Eid slår fast at ein ikkje ønskjer å spare spelarar til kampen, sjølv om det truleg blir endringar frå laget som spelte 1-1 mot Fram Larvik.

– At det blir ein del endringar betyr ikkje at vi nedprioriterer cupen. Den er viktig for oss og noko vi set høgt. Difor kjem vi ikkje til å kvile folk i cupkampar. Endringane kjem fordi vi har god konkurranse, seier Eid.

Laurdag sat mellom anna Sondre Beite, Amani Mbedule, Eirik Franke Saunes, Preben Sætre og Magnus Myklebust på Hødd-benken. Truleg kan fleire av desse bli å sjå i startoppstillinga mot Spjelkavik.

– No har vi veldig god dekning offensivt og det er jamt om kven som skal spele, seier trenaren.

Spjelkavik tok seg til første runde i cupen gjennom å slå Tomrefjord og Rollon i kvalifiseringa. Mot Tomrefjord enda det 4-0 etter scoringar frå Knut-Idar Dalhus, Mathias Eikenes, Benjamin Skulstad Sunde og Markun Kampenes. Skulstad Sunde og Eikenes scora også då Spjelkavik vann 2-1 heime mot Rollon.

Og onsdagens bortelag, leia av den tidlegare AaFK-spelaren Frode Fagermo, har ikkje tapt i offisielle kampar så langt denne sesongen. I 3.-divisjon står laget med fire poeng, etter å ha spelt 2-2 borte mot Os i første serierunde, før Fjøra vart slått 2-1 sist laurdag.

Hødd står på si side med to strake 1-1 kampar i 2.-divisjon. Laurdag vart det eitt poeng etter at Fram Larvik utlikna langt inn i overtida.

Laga har også møttest ein gong tidlegare i år. Spjelkavik var motstander i Hødd sin første treningskamp i vinter. Då vann Hødd 1-0, men dei blåkvite måtte ha straffe for å avgjere kampen. Den vart sett i mål av Torbjørn Kallevåg.