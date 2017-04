God start for Hareid

Hareid har fått ein god start i kvinnenes 4.-divisjon denne våren. Sist veke starta dei med siger på bortebane, og torsdag fulgte laget opp med ny trepoengar på eige kunstgras.

På Hareidsmyrane var det ytre-duell mot Bergsøy. Til pause låg laga likt på 2-0, men scoringar i den andre omgangen frå Shaajeena Jeyathas, Hanna Holstad Grimstad og Cecilie Skeide var meir enn nok for å sikre tre poeng, sjølv om Bergsøy reduserte til 3-1.

Dermed har laget vunne dei to første kampane sine denne sesongen. Svært positivt frå eit lag som nyleg bestemte seg for å gå vekk frå 9ar-fotball for å forsøke å fullføre sesongen som 11ar-lag.

Hareid og Hødd-rekrutt er dei to einaste laga som står med full pott, men Hareid sin neste motstander, Stordal, har ikkje kome i gang med sine kampar.

