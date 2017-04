Bryne best heime på Jæren

Oppgjeret mot Bryne på bortebane blei i forkant av kampen sett på som eit av dei tøffaste denne sesongen. Og det var absolutt ikkje utan grunn. For det skulle bli tøft for Hødd, veldig tøft.

Straffebom og Bryne-mål

Men det byrja bra for dei blåkvite. Etter berre tre minutt fekk Torbjørn Kallevåg straffespark, då han på flott vis dribla seg inn i Bryne sin sekstenmeter, og blei takla. Han tok straffa sjølv, men så skjedde det som ikkje skulle skje. Keeperen var med på notane og fekk handa på ballen. Den gjekk så i stolpen og ut igjen. Hadde Kallevåg sett den ballen i mål, kunne resultatet i kveldens oppgjer blitt eit heilt anna.

Men i staden skulle Bryne kome til å utnytte situasjonen til sin fordel. På andre sida av bana skulle det langt meir lukke til for heimelaget, berre minutt etter straffemissen. For etter seks minutt fekk Mads Bøgild stå heilt åleine inne i feltet og stange ballen i mål etter eit flott innlegg frå Vegar Landro. 1-0 til Bryne.

Med unntak av dei siste minutta i omgangen, då Hødd køyrde på for å sikre utlikning før pause, var det ei tam førestilling av bortelaget. Hødd var i periodar det beste laget, men klarte ikkje å omsette spelet til farlege sjansar. Heilt mot slutten fekk Hødd og Bendik Rise derimot alle tiders målsjanse. Eit langt innkast frå Daniel Eid dala inn i feltet, og etter litt rot hamna ballen hos Bendik Rise. Diverre sette Rise ballen langt over mål.

Bryne dobla

Over i starten på andre omgang skulle ein tru at Hødd kom til å køyre på frå start. Men, starten blei aldri så eksplosiv som ein kanskje kunne forvente etter ein pust i bakken og nokre ord frå trenarapparatet. Dei blåkvite visste nok godt at dei var fint nøydde til å heve seg i andre omgang, om eit eller tre poeng skulle bli med heim.

I staden fekk Hødd nok ein kalddusj etter 67 minutt. Patrik Byskata slo ein god corner inn i feltet. Ballen blei så stussa vidare bak mot bakarste stolpe. Og der dukka mannen med fire, no fem, seriemål på tre seriekampar, Aram Khalili, opp. Khalili banka ballen i mål til 2-0.

Etter 71 minutt fekk innbyttar for Hødd, Badr Rahhaoui, ein stor sjanse til å redusere. Bendik Torset kom i fint driv framover, og fann Rahhaoui med ei flott pasning. Diverre kom Bryne-keeperen kjapt ut, gjorde seg stor i det Badr skulle avslutte og fekk avverja situasjonen.

Spikaren i kista

Etter Bryne sitt andre for kvelden var det lett å sjå at Hødd hadde det tungt på Bryne stadion. Ting sat ikkje heilt slik det skulle. Åtte minutt før slutt skulle eit tappert Hødd-lag få nok eit mål i mot.

Bryne utnytta situasjonen til det fulle, då ein feil i Hødd-angrepet gjorde at dei fekk tak i ballen. Angrepsrekkja til Bryne fossa framover i overtal, og innbyttar Geir Høyland fekk til slutt ballen servert på sølvfat frå Mads Bøgild. Jan-Lennart Urke i Hødd-målet prøvde det han kunne å stoppe Høyland, men ballen gjekk i mål bak sisteskansen. Med det sette Bryne spikaren i kista for Hødd.

Kampen ebba ut til resultatet 3-0 i favør heimelaget.

Kampfakta

Bryne – Hødd 3- 0 (1-0)

Bryne stadion

Tilskodarar: 995

Dommar: André Knudsen Arnholt, Erdal IL

Mål: 1-0 Mads Bøgild, 2-0 Aram Khalili (67), 3-0 Geir Høyland (82)

Gule kort: Andreas Ueland, Patrik Byskata, Robert Undheim, Aram Khalili (Bryne) Daniel Eid, Bendik Torset (Hødd)

Hødd (4-3-3): Jan-Lennart Urke – Vegard Heltne, Steffen Moltu, Jesper Törnqvist, Daniel Eid – Bendik Torset, Torbjørn Kallevåg, Henrik Breimyr - Didrik Sereba (Rahhaoui, 67), Bendik Rise (Beite, 67), Amani Mbedule (Sætre, 84)

Benken: Sivert Pieroth, Preben Sætre, Bader Rahhaoui, Sondre Beite