- Vi må plukke fleire poeng

- Eg syns vi er det klart beste laget i første omgang og det førande laget i store delar av kampen elles. Prestasjonen i seg sjølv er OK, på bortebane mot eit sterkt Bryne-lag, men vi evnar jo som ein ser ikkje å score mål, seier Hødd-trenar Sindre Eid til Vikebladet Vestposten.

Eid ergrar seg forståeleg nok litt over at Hødd ikkje scora mål då Torbjørn Kallevåg blei takla av ein motspelar inne i feltet til Bryne, og fekk straffe, berre tre minutt inn i oppgjeret. Kallevåg tok straffa sjølv, men keeper Kris Devaux redda, med god hjelp frå stolpen.

- Hadde vi fått ei scoring då Torbjørn hadde sjansen på straffesparket, hadde det jo uansett blitt eit anna resultat her i kveld, men det er sjølvsagt vanskeleg å vite kva effekt det hadde gitt, seier Eid.

Må plukke poeng

Med tapet på Jæren er fasiten så langt denne sesongen to uavgjort og eitt tap. Det er ikkje godt nok, meiner Eid.

- Det er som sagt ein del bra ting å hente frå prestasjonen vår i dag, men det er ikkje mykje til hjelp å ha ballen mykje i periodar, når vi ikkje scorar mål. Vi skal vere ærlege på at vi er nøydde til å byrje å plukke fleire poeng og score mål. Vi jobbar steinhardt for å bli betre, og som trenar er eg nøydd til å sjå på alt det som ligg bak resultata. Eg har trua, seier Eid.

- Prøvar å ikkje klandre meg sjølv for mykje

Torbjørn Kallevåg var god i oppgjeret mot Bryne, men kom altså i fokus då han først fekk straffe, så bestemte seg for å ta ho sjølv, og så bomma.

- Eg prøvar å ikkje klandre meg sjølv for mykje. Det var veldig surt å bomme på den, men det er ikkje så mykje ein kan gjere med det no. Det er jo også veldig surt at Bryne scorar sitt første mål rett etter eg hadde sjansen til å sende oss opp i leiinga. Maks uflaks kan du seie. Det var leit, men eg trur ikkje at det hadde spesielt mykje å seie for kampbiletet elles, då dette skjedde så tidleg i kampen, seier Kallevåg til Vikebladet Vestposten.

Han meiner laget har mykje å jobbe med, sjølv om oppgjeret på Bryne stadion truleg er den tøffaste bortekampen for Hødd i år.

- Vi blei litt for veike. Vi skal likevel ta med oss mykje bra frå denne kampen også, vi skaper blant anna ein god del sjansar på dødball, seier Kallevåg.

- Tung kamp

Midtstopparbauta Steffen Moltu meiner Bryne vann fortent.

- Totalt sett er det fortent at Bryne vinn. Vi starta kampen bra og trykte til i duellane. Vi fekk ei straffe vi burde ha scora på, og Bryne kom på mange måtar inn i kampen med scoringa dei får like etter. Eg meiner vi var det beste laget fram til pause, men vi fekk ikkje mål. I andre omgang skulle vi trykke til, men vi såg ikkje bra ut. Dei scora så to mål på dødball. Vi prøvde å gjere det vi kunne for å kome tilbake, men det blei for tungt når ein låg under med tre mål. Det vart ein tung kamp på Jæren dette, seier Moltu.