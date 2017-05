Flott sesongavslutning i Hemsedal

Heile helga har det vore fullt opp i Hemsedal med Donald Duck Wintergames, som blei sesongavslutning for Ørsta IL Alpin og ulsteinjenta Anny Våge Molvær. Ho tok gull under Vestlandsmeisterskap i Myrkdalen sist helg, og fulgte opp med ein ny sterk prestasjon i sesongavslutninga.

Sundag var jentene i aksjon i si slalåmkonkurranse og Anny Våge Molvær leverte to svært gode omgangar. Etter den første omgangen var ho heilt oppe på ein andreplass, men i konkurranse med to eldre jenter enda ho til slutt på ein knallsterk tredjeplass. Vinnar vart Rebeka Janncova frå Slovakia, medan Cathinka Lunder frå Stabæk kom i mål til andreplass, nokre få tidelar framom Våge Molvær.

12. plass i storslalåm

Også måndag var Anny Våge Molvær i aksjon i bakkane i Hemsedal, denne gongen i storslalåm. Det er nok slalåmen som er hennar sterkaste øving per i dag, men Våge Molvær beit godt frå seg også i storslalåm.

Våge Molvær køyrde to jamne omgangar, litt bak dei aller raskaste, men enda til slutt på ein fin 12.-plass, berre 29/100 bak ei topp10-plassering. Ho vart også beste Ørsta-jente i storslalåm, men her fulgte klubbvenninnene Mathea Stranden og Oda Brenne på plassane bak.

Her er det verdt å merke seg at berre ei av jentene på plassane framom Våge Molvær er like gamal, resten er eitt år eldre enn den lovande sunnmørsalpinisten.