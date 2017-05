Storkamp for Hødd i NM

Hødd tok seg vidare frå første runde i cupen etter å ha slått Spjelkavik 4-1 på Høddvoll sist veke. No er det klart kven Hødd skal møte i den andre runda.

Sjå cupkampen i opptak

Torbjørn Kallevåg slo fast etter Spjelkavik-kampen at han håpa på Eliteserie-motstand for Hødd, og Kallevåg fekk det som han ville. Molde er nemleg Hødd sin neste motstander i cupen.

Ole Gunnar Solskjær sine menn måtte slite kraftig for å ta seg til andre runde, etter at 4.-divisjonslaget Volda kom tilbake frå 0-2 og utlikna heime på Volda stadion. Sander Svendsen sikra likevel avansement for romsdalingane.

Hødd må nok uansett spele på sitt aller beste om dei skal ha nokon sjanse mot Fredrik Aursnes og resten av Moldespelarane. I vinter tapte nemleg Hødd heile 8-0 på Aker stadion. Då var det treningskamp, 24. mai er det alvor.

Heile oppsettet:

Kråkerøy - Vålerenga

Moss - Sarpsborg 08

Grorud - Elverum

Skeid - Strømsgodset

Asker - Stabæk (25. mai)

KFUM - Bærum

Strømmen - Kjelsås (25. mai)

Ull/Kisa - Alta

Nybergsund - Kongsvinger (25. mai)

Brumunddal - Lillestrøm

Raufoss - Sogndal

Mjøndalen - Kvik Halden

Ørn-Horten - Sandefjord

Pors - Odd

Arendal – Notodden (25. mai)

Jerv - Bryne

Fløy - Start

Egersund - Viking (25. mai)

Vard Haugesund - Haugesund

Lysekloster - Brann

Åsane - Fyllingsdalen

Nest-Sotra - Sandnes Ulf

Florø - Fana

Tynset - Rosenborg

Verdal - Kristiansund

Byåsen – Aalesund

Ranheim - Stjørdals-Blink

Hødd - Molde

Mosjøen - Levanger

Sortland - Bodø/Glimt

Fløya - Tromsdalen

Finnsnes - Tromsø