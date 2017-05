- Viktig at alle får vere med

I år var fjerde år på rad Jomsløpet gjekk av stabelen, sidan initiativtakar Trine Pilskog fekk i gong igjen det tradisjonsrike terrengløpet. Gjennom ei løype på 350 til 800 meter (alt etter aldersklassen) blei det ein kamp om å kome så raskt ein kunne i mål. Men, viktigast av alt var å delta.

- Vi gav medaljar til alle deltakarar, då vi har større fokus på deltakinga framfor å fremje enkeltresultat. Det er viktigast at alle får vere med. Rekruttane var tøffe då løypa kanskje vart i lengste laget for dei, nokon var og uheldige å snubla, men kom seg på beina og fullførte, fortel Trine Pilskog.

Første løpet gjekk for rundt 50 år sidan

Det første Jomsløpet gjekk av stabelen på 1960-talet. Den gongen var løpet for vaksne, medan det på 1970-talet også blei opna for born.

- Det er artig å tenkje på at det er rundt 50 år sidan første løpet. Dette er eit løp som er litt annleis enn standarløpa. Det er artig med terrengløp. Og, i år fekk vi i tillegg eit strålande vêr, med 10 plussgrader, sol og knappast eit vindpust. Det var heilt perfekt, seier Trine Pilskog som legg til:

- Det som gjorde det ekstra kjekt var at det kom så mykje folk for å heie. Dette er først og fremst eit sosialt arrangement, med det gjer noko med miljøet i bygda også. Det blir ein møteplass for fleire enn dei som deltek. Så var det også veldig kjekt å sjå at borna som hadde kome seg over målstreken gjerne sprang litt tilbake for å heie i mål dei som kom etter.

Pilskog var også godt nøgd med at det kom såpass mange utanifrå bygda også. Ho vil også rose trimgruppa i Hjørungavåg IL for alt arbeidet dei la ned då dei merka løype.

Resultat Jomsløpet 2017

Rekrutt (3-6 år, utan offisielle tider):

Emil Jakomin, Hjørungavåg IL Hedda Selvåg Larsen, Harid IL Nikolai Pilskog, Gurskøy IL Olai Moholt Grotle, Hjørungavåg IL Villiam Overå Skeide, Hødd IL Angelica Lillesæter, Hjørungavåg IL Liv Torvund Måseide, Haddal IL Julie Hjørungnes Riise, Hareid IL Sophii Ibrahim Øverlid, Hareid IL Stella Øvrelid Skeide, Hjørungavåg IL Håkon Gustavsen, Hjørungavåg IL

1.klasse (6 og 7 år):

1:07 Tiril Grimstad Kirkebø, Hareid IL

1:09 Erle Grimstad Kirkebø, Hareid IL

1:25 Nathaniel Øvrelid Skeide, Hjørungvåg IL

1:34 Rikke Teigene Kvammen, Hjørungavåg IL

1:39 Erik Stamnes, Hjørungavåg IL

1:40 Celin Kvammen Øvrelid, Hjørungavåg IL

2.klasse (7 og 8 år):

1:13 Synne Selvåg Larsen, Hareid Il

1:23 Linnea Pilskog, Gurskøy IL

1:28 Pauline Piercynowska, Hjørungavåg Skule

1:30 Max Dimmen Alvestad, Hjørungavåg IL

2:07 Timian Kvalsvik, Hareid Skule

3.klasse (8 og 9 år):

1:07 Karsten Vasstrand, Hjørungavåg Skule

1:08 Anna Maria Pilskog Bitocchi, Hjørungavåg IL

1:18 Mads Olai Hide, Hjørungavåg Skule

1:19 Jonas Valland Jøsok, Hareid Skule

1:22 Viktoria Piercynowska, Hjørungavåg IL

1:23 Elvira Stamnes, Hjørungavåg IL

1:25 Åse Ulstein, Hødd IL

1:27 Jetmund Liaset Rætta, Hjørungavåg Skule

1:28 Leo Liavåg, Hjørungavåg IL

1:33 Timian Ertesvåg, Hødd IL

1:37 Lone Bigset Finnvik, Hareid IL

1:38 Elisa Muren, Hjørungavåg Skule

4.klasse (9 og 10 år):

1:08 Sebastian Hjørungdal, Hjørungavåg Skule

1:09 Siri Eliassen Aske, Hødd IL

1:10 Malin Nerland, Hjørungavåg IL

1:11 Malene Aurberg Nesset, Hareid IL

1:18 Emilie Naustenget, Hareid IL

5.klasse (10 og 11 år):

1:02 Peter Olav Pilskog Bitocchi, Hjørungavåg IL

1:03 Borghild Holstad, Hareid IL

1:05 Eskil Grimstad Kirkebø, Hareid IL

1:07 Andreas Østrem, Hareid IL

1:08 Even Djupvik Korsnes, Hjørungavåg IL

1:09 Sigrid Pilskog, Haried IL

1:10 Ingeborg Garnes Vattøy, Hareid IL

1:28 Ottine Bjørlykke Naustenget, Hareid IL

1:31 Eliah Kvalvik, Hareid Skule

6.klasse (11 og 12 år):

1:03 Oliver Eliassen Aske, Hødd IL

1:05 Sofie Nesset Aurberg, Hareid IL

1:06 Iben Breivik, Hjørungavåg IL

1:12 Ingeborg Hauge Mork, Hødd IL

1:15 Eva Ulstein, Hødd IL

Juniorklasse (2 runder, menn og kvinner):

2:06 Anne Liv Holstad, Hareid IL

2:21 Ragnhild Holstad, Hareid IL

2: 35 Sondre Holstad, Hareid IL

Seniorklasse (2 runder, menn og kvinner):

2:05 Ole Markus Pilskog, Hjørungavåg IL

2:42 Bente Andreassen Pilskog, Hareid IL