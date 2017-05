Fylkesoppgjer i andre runde

Laurdag vann Hødd sitt G19-lag heile 6-0 over Herd i første runde i G19 NM. Scoringar frå Peter Hasund, Sveinung Tilseth Sæterås, samt to kvar frå Isak Haanes og Håkon Botn Brautaset sørga for eit komfortabelt avansement.

No er det klart kven som blir motstandar for Hødd i andre runde, og også denne gongen blir det kamp mot eit anna lag frå Møre og Romsdal.

Det er fire lag frå Møre og Romsdal som er vidare til andre runde, og desse er sett opp mot kvarandre. Molde møter Aalesund i Molde, medan Hødd må ut på bortetur til Kristiansund.

Heile oppsettet for andre runde: