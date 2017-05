Intenst og spanande under Tinestafetten

Totalt var det i overkant av 108.000 barn og ungdom som deltok under årets Tinestafett landet over. I Ulsteinhallen var det påmeldt 43 lag med ti deltakarar kvar (åtte løparar og to reservar), og i tillegg var Ulsteinhallen fylt opp av medelevar og lærarar som heia fram sine favorittar.

I Ulsteinhallen er det idrettselevane frå 2ID1 ved Ulstein vidaregåande som er ansvarlege for arrangementet, og som står for både felles oppvarming, kiosksal, speakerteneste og gjennomføring av sjølve løpa, med god hjelp frå lærar Thor Hasund.

Under Tinestafetten blir det konkurrert klassevis, med deltakarar frå 6.- og 7.-klasse på barnetrinnet, og 8.- og 9.-klasse på ungdomsskulen. Det er i tillegg ei open klasse både på barne- og ungdomstrinnet.

Ute på løpebana i Ulsteinhallen gjekk det fort, både med dei yngste og dei eldste utøvarane. I 6.-klasse var det så mange deltakarlag at ein måtte dele inn i to heat, og det blei jamt om kven som skulle stikke av med sigeren. Hareid skule var aller raskast her, men ikkje ber enn to sekund framom Ulstein skule lag 1. Dei var igjen berre åtte sekund framom beste lag i heat 1, 6a frå Ulsteinvik barneskule.

Også blant 7.-klassene vart det tett, med lag 3 frå Ulsteinvik barneskule fire sekund framom lag 1 frå Hasund skule. Hareid tok tredjeplassen, få sekund etter. I dette løpet skilte det berre 25 sekund mellom første og sisteplassen.

Open klasse vart vunne av Moltu skule, som var hakket sterkare enn Ulstein skule og Hjørungavåg skule, men det skilte berre 11 sekund mellom dei tre beste, så det vart spanande også her.

På ungdomsskuletrinnet vart konkurransen om mogleg endå hardare. I konkurransen for åttandeklasser vart det reint bord for Ulstein ungdomsskule, som tok alle tre plassane på pallen. Lag 2 vann det heile, seks sekund framom lag 3, som igjen var sju sekund framom lag 4. Hareid ungdomsskule følgde på fjerdeplass, berre to sekund bak tredjeplassen.

Aller hardast var nok likevel konkurransen blant niandeklassingane. I dette kullet er det svært mange friidrettsutøvarar, og dei var godt fordelt utover dei ulike laga. Det gav nokre knallsterke tider, med to lag frå Ulstein ungdomsskule som brukte mindre enn fire minutt på dei åtte 200 meters etappane. Vinnarar vart lag 4 frå Ulstein ungdomsskule med 3.54, og dagens raskaste tid.