Skistjerna lærte skuleborna om økonomi

Ingvild Flugstad Østberg, gullvinnar på lagsprinten i Sotsji-OL saman med Marit Bjørgen, var i Ulsteinvik onsdag for å inspirere born og unge og lære dei ein ting eller to om økonomi.

– Veit du kva ein liter mjølk kostar? spurde Ingvild Flugstad Østberg ein av femteklassingane ho gjekk saman med gjennom rulleskiløypa i Ulsteinvik.

Dei fleste av skuleelevane fann ut at 15 kroner var rette svaret. Dette og fleire spørsmål skulle elevane stoppe og svare på gjennom den vesle løypa Sparebank 1 Søre Sunnmøre, ved regionbanksjef Lillian Breivik og hennar kollegaer, hadde hjelpt til å setje opp.

– Det er stor stas for oss og for borna at Ingvild kjem hit til Ulsteinvik, og at skilandslaget også tek med seg denne flotte smøretraileren, seier Breivik til lokalavisa.

For på plass var også den enorme smøretraileren til skilandslaget, med alt i frå smørebod til stakemaskin og VR-briller.

– Ønskjer å gje tilbake

Til Vikebladet Vestposten fortalde skistjerna at det er ei stor ære for ho å nytte tida etter sesongslutt til å mellom anna reise rundt i landet og møte born og unge.

– Sparebank 1 er ein av våre hovudsponsorar, og støttar oss på vår veg til å kjempe om medaljar, men det er like kjekt at dei også ivrar for å få oss med ut til stader kring om i Norge, der vi kan møte born og unge, og lære frå oss mykje av det vi kan, både kring trening, kosthald og slikt, men også det å ta vare på seg sjølv økonomisk. Det er eg glad for at banken tek tak i, og at dei ønskjer hjelp frå oss for å prøve å lære dei. Livet er ikkje berre idrett, men også så mykje anna. Eg set stor pris på å få vere med hit til Ulsteinvik og at eg får møte mange kjekke skuleelevar, seier Østberg.

Det var tydeleg å sjå at elevane likte å gå rulleski saman med landslagsutøvaren. Ingvild Flugstad Østberg gjekk fleire rundar rundt den vesle banen, og hjelpte dei som var så uheldige å ramle, opp igjen på beina.

– Det er dette det handlar om. Eg ønskjer å gje litt tilbake. Eg har vore born sjølv, og eg veit kor mykje eg hadde sett pris på eit slikt besøk, seier Østberg.

Føredrag på kvelden

Litt seinare på dag fekk også elevane ved idrettslinja ved Ulstein vidaregåande skule helse på Østberg. På kvelden heldt ho føredraget «Gode saman», saman med landslagstrenar Sjur Ole Svarstad.