Hødd vann på målstreken

Hareid-trenar Anita Waage meiner det var ein jamn og fin kamp mellom dei to laga på Hareidsmyrane kunstgras.

- Spelet gjekk begge vegar. Hødd hadde kanskje flest målsjansar sett under eitt, men eg føler vi gjorde ein god kamp i angrep vi også. Vi scora første målet, men dei utlikna ganske kjapt. Då dei gjekk opp i 3-1 var vi komne til eit slikt resultat der mange lag kanskje ville gitt opp, men vi klarte likevel å mobilsere krefter og komme inn i kampen igjen. I andre omgang blei det 3-3, noko som eigentleg hadde vore eit rettferdig sluttresultat. Men så var vi uheldige på sistemålet. Det er sjølvsagt litt irriterande å tape slik, men det var ein fin kamp frå vår side og eit artig lokaloppgjer, seier Waage.

Torsdag var det nemleg duka for årets hittil viktigaste kamp, for både Hødd Dame Rekrutt og Hareid. Ein kamp som blir beskrive som minneverdig og innhaldsrik. Med skikkeleg innmarsj, balljenter og ikkje minst speaker, var rammene for dette oppgjeret sett.

Hareid måtte ta igjen Hødd



Det var Hareid som skulle setje inn kveldens første mål, ved hurtige Victoria Røren. Det gjekk derimot ikkje meir enn nokre få minutt før Ine Sleipnes banka inn utlikninga til 1-1 på resultattavla.



Diverre for Hareid skulle Hødd score nok eit mål etter 35 minutt. Rebecca Sande, som hadde blitt byta inn like før, kom på eit løp ned høgresida og la framfor mål. Diverre for ein Hareid-spelar gjekk ballen via vedkomande og i mål til 1-2.

Etter 40 minutt sette Thea Ertesvåg inn Hødd sitt tredje mål for kvelden, og Hødd gjekk til pause med 1-3 leiing. Dermed var det ein formidabel jobb Hareid sto framføre i andre omgang.

Hareid kom tilbake - men tapte på målstreken

Andre omgang var berre fem minutt gammal då Hareid scora sitt andre mål, ved Kristin Marø, til 2-3.

Ein jamn omgang mellom laga skulle først bli endå jamnare då Hareid utlikna, om lag tolv minutt før full tid. Sjaajeena Jeyathas fekk ballen i mål, til stor jubel frå heimepublikummet. 3-3 hadde i grunnen vore eit bra resultat, men tilfeldigheitene og litt uflaks skulle gjere Hødd-damene til dei sigrande. Berre tre minutt før slutt var nok ein Hareid-spelar veldig uheldig, og sette ballen i mål til 3-4.

Det resultatet stod seg til dommaren blas av kampen, og Hødd kunne reise over Eidet igjen med tre poeng i bagasjen.

I neste oppgjer ventar FK Sykkylven for Hareid og Stordal for Hødd Dame Rekrutt.

Kampfakta

Hareid - Hødd Dame Rekrutt 3-4 (1-3)

Bane: Hareidsmyrane kunstgrasbane

Dommar: Dagfinn Berg Tjervåg, Hasundgot IL - Fotball

Mål: 1-0 Victoria Røren (19), 1-1 Ine Nordal Sleipnes (22), 1-2 sjølvmål (35), 1-3 Thea Elise Ertesvåg (40), 2-3 Kristin Marø (50), 3-3 Sjaajeena Jeyathas (78), 3-4 sjølvmål (87)

Slik stilte laga:

Hareid: Ella Karin Haugen - Amalie Hansen Koppen, Natalie Birkhol, Hanna Holstad Grimstad, Ingvild Pedersen - Matilde Hassel, Kristin Marø, Cecilie Skeide - Shaajeena Jeyathas, Victoria Røren, Caroline Overvåg

Innbyte: Martine Holstad, Maria Juul Hansen, Karina Gade Larsen, Arnhild Bigset, Runa Mork Røyset, Ada Alme

Hødd: Lene Mari Våge Myklebust - Sigrid Pedersen, Johanne Rise Kvalen, Vilde Sundnes Sundal - Olea Louise Flø Larsen, Kethleen Lorenzo Alstadsæter, Therese Hatløy Fiskaa, Oline Marø Sundgot - Thea Elise Ertesvåg, Ine Nordal Sleipnes, Stine Marø Sundgot.

Innbyte: Johanne Helvig, Andrine Nevstad, Rebecca Sande, Cecilia Mari Strand Bakke, Lina Dorthea Solheim Stave