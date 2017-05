Kurt (51) gjorde comebak

Hareid sine fire seniorlag si flotte rekkje med kampar utan tap held fram. Rekkja er no på 11 kampar (8-3-0). Men det var det neppe mange av dei involverte frå Hareid som brydde seg mykje om onsdag kveld.

For eitt poeng på Moltustranda var to for lite ut frå spel og sjansar. Hareid tok leiinga ved Eirik W. Brandal etter halvtimen, og hadde minst ti store sjansar til å doble leiinga fram mot pause og utover i 2. omgang.

Moltu utlikna på overtid

Men målet kom aldri. Og tre minutt på overtid utlikna Moltustranda då dei sende opp alle mann alle på ein dødball. Hareid II står no med åtte poeng på fire kampar. Ikkje verst det, sånn sett. Men om sjansesløsinga held fram som i dag blir det ikkje mange poeng framover.

På plussida merkar vi oss at evigunge Kurt Haddal spelte sin første ellevar-kamp for Hareid i moderne tid, medan ein annan veteran, Per Ståle Nykrem, fekk sin årsdebut på stor bane.

Vi ønskjer også «sommarspelar» Ola Kalvø Vattøy velkomen tilbake.

Kampfakta

6. divisjon menn avdeling 2

Moltustranda – Hareid II 1-1 (0-1)

Munkvoll Stadion

Dommar: Magne Johnny Krumsvik, Hødd IL Fotball

Mål: 0-1 Eirik Walaunet Brandal (36), 1-1 Branko Tepuric (90)

Gule kort: Moltu (Moltustranda), Brekke, Trovåg (Hareid)

Hareid (4-4-1-1): Ulrich Kurseth – Håvard Bolstad Banne, Andreas Emdal Fure (K), Martinus Warholm, Einar Orten Trovåg – Ola Kalvø Vattøy, Ben Buntu, Benjamin Slettebakk, Kevin Øvrelid – Eirik W. Brandal – Thor-Ove Brekke (VK)

Benken: Emil Johannes Dahlen Folkestad, Per Ståle Nykrem, Lars Bastian Reite, Kurt Haddal.

*** Brandal

** Buntu

* Banne