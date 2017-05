Målkalas i sjansefylt kamp

Det kunne fort ha blitt tosifra i kampen mellom tabelltoppande Hødd 2 og Norborg i motsatt ende av tabellen

Det var to lag med svært ulike formkurver som møttest til dyst på ein flott maikveld. Hødd 2 kom frå ein sterk 1-4 siger borte mot Rollon, Norborg hadde tapt stygt 1-5 heime mot Larsnes/Gursken. På førehand ville nok mange ha tippa at dette ville bli målrikt i fordel til Hødd 2.

Norborg hang greit med dei første minutta i kampen og hadde den første halvsjansen med eit frispark frå 18 meter som ikkje var faretruande nært scoring. Det første målet kom i det 10. minutt. Isak Haanes tok to steg innover i 16-meteren og skrudde ballen fint inn høgt oppe i målet.

Dei neste 10 minutta skulle vise seg å bli særs innhaldsrike. Det var nært 2-0 allereie i det 12. minutt då ein feil det oppbyggande spelet frå Norborg gjorde at Haanes kom i duell med keeper 25 meter utanfor mål. Norborg fikk så vidt rensa unna denne gongen. I det 16. minutt blei ein fin ball spelt inn i bakrom, Preben Sætre tok med seg ballen djupt inn i straffefeltet frå sin posisjon på venstresida. Der sendte han ballen i ein bue over keeper frå skrå vinkel. Ei flott skåring!

Brudd høgt i bana frå aggressive Hødd-karar og feil i oppbyggande spel skulle bli eit tilbakevendande tema for hardt prøvde Norborg. I det 19. minutt kunne to Hødd-spelarar enkelt sørge for 3-0 då Haanes vart spelt på tom kasse og trilla ballen i mål, til tilrop om offside frå bortelaget. Scoringane kom tjukt som hagl i denne 10-minuttersperioda og Norborg var ikkje heilt bortreiste framover på bana – i det 20.minutt reduserte dei etter eit fint innlegg og ei god heading i hjørnet.

Det roa seg noko foran måla i dei neste minutta, men høgresida til Hødd byrja å melde seg på, og eit dribleraid innover i bana frå høgrebacken la til rette for at Håkon Brautaset kunne skru inn eit fint skudd i mål frå 16 meter.

Det må seiast at Norborg valda Hødd-rekruttane nokre problem framover i bana i 1.omgang og skapte fleire brukbare sjansar, men gavmildt spel i bakre rekker gjorde det umulig for Norborg å konkurrere i denne kampen. Eit nytt brudd i oppbyggande spel gjorde at Hødd 2 la enkelt på til 5-1 i det 39. minutt.

Med ei sånn stilling til pause vart andre omgang på mange måtar ei transportetappe med muligheiter til rokkeringar og eksperimentering, og både speaker og skribent sleit noko med å holde orden på bytta utover i 2.omgang då enkelte spelarar gikk både av og på banen igjen. Dei første 5 minutta i 2.omgangen åpna med Hawaii-tendensar og svingingar begge vegar, men etterkvart fekk Hødd bra kontroll på flyten i kampen og det vart mest eit spørsmål om kor mange mål heimelaget skulle få i protokollen.

Den aktive Bastian Rasmussen og energiske Gustav Dimmen kom inn og tilførte ny energi som innbyttarer i ein allereie avgjort kamp. Dimmen gjorde mykje på eigenhand og sto bak sololøpet før 6-1 målet som midtbaneeleganten Breimyr trilla inn frå kort hold. Breimyr styrte mykje frå ein djup posisjon i bana, men her dukka han opp på eit seigt løp og avslutta angrepet med å score sjølv. Etter mykje tråkling i feltet vart det 7-1 rett før slutt av Hånes, som dermed vart ståande med hattrick i kampen.

Norborg brente ein megasjanse på tampen og summa summarum er at denne kampen fort kunne ha endt 8-3 eller 9-4, like så godt som noko anna.

Trenar Sander Nyland var godt fornøgd med at Hødd-rekruttane gjorde livet surt for stressa Norborg-spelarar på Høddvoll i kveld:

- Vi ser på det på den måten at vi var gode i presspelet. Vi gjer det vanskelig for dei når dei ønskar å frispele seg, med eit godt kollektivt press. Det er ikkje enkelt å vere Norborg heller, det er nok ikkje det beste laget vi har møtt i år, men samtidig er det vi som gjer det vanskelig for dei.

Nyland var også tilfreds med at Hødd 2 stramma opp defensiven etter pause:

- Norborg hadde sjansar spesielt i 1. omgang, vi fekk justert oss på akkurat det i 2. omgang og slepper til berre ein stor målsjanse i mot. Det er vi godt fornøgde med, det var eit uttalt mål i pausa at vi skulle halde nullen i 2.omgang.

Trenaren håper på fest og godt oppmøte i 16.mai-bataljen mot Hareid:

- Det er ikkje mange endringar ein rekk på ei trening men vi tar med oss ein god kjensle inn i den neste kampen. Det blir ein knalltøff kamp mot Hareid, som også har starta godt. Eg håpar på godt oppmøte frå begge sider. Det vil bli trakka ekstra til frå spelarar på begge lag i eit slikt lokaloppgjer.