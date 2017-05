Rekordløp under Dimnaleikane

Jonas André Ose sprang på tida 11.72 på Høddvoll, trass i ein litt lei motvind. Det heldt til personleg rekord og årsbeste for 15-åringar.

15-åringen var godt nøgd med løpet og var sjølv overraska over den gode tida.

- Eg tenkte at eg kom til å springe rundt 12-talet, og hadde eigentleg ikkje tru på at eg kom til å kome under i dag. Med dei forholda er eg særs nøgd med å setje ny personleg rekord i dag, smiler Ose