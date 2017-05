Hødd - Nardo LIVE

Laurdag møter Hødd serieleiarane Nardo på Høddvoll. Bortelaget har nesten ikkje sleppt inn mål så langt denne sesongen, og Hødd er ikkje blant laga som scorar mest.

- Det blir ikkje mykje mål i den kampen, skjemtar Hødd-trenar Sindre Eid, men legg til:

- Vi scora to sist, og håpar vi skal halde fram på same måten. Vi har ei målsetjing om at dette laget berre skal verte betre og betre, og vi trur på at vi kjem til å få endå meir flyt i det offensive spelet. Så langt har vi vore gjerrige bakover. Det skal vi halde fram med, og så skal vi sette endå større trykk offensivt enn vi har klart å gjere så langt.

Til no har Eid endra lite på laget frå kamp til kamp. Det er hovudsakleg på spissplassen trenaren har forsøkt ulike løysingar, men mot Nardo blir det truleg fleire endringar.

- Daniel Eid og Eirik Haugan er uaktuelle, i tillegg er Bendik Rise småsjuk, seier Eid.

Og torsdag fekk Vegard Heltne seg ein smell i ankelen. Dermed kan det vere duka for nye folk på begge sidebackane.

- No har vi også tre kampar på åtte dagar, og då vil vi få brukt større delar av stallen, seier Hødd-trenaren.

Kampstart på Høddvoll er 16:00. Den kam du følgje gjennom våre direkteoppdateringar i toppen av saka.