Tettare i toppen

Hødd sikra seg tre poeng etter å ha slått Nardo 2-0 heime på Høddvoll laurdag. Det var trønderane sitt første poengtap denne sesongen, og Hødd sikra dermed at avstandane i toppen av 2.-divisjon avdeling 2 var ein heil del mindre.

Hødd - Nardo 2-0

* Nardo sitt første poengtap i serien. Tapte også 2-0 borte mot Stjørdals-Blink i cupen.

Vindbjart - Fram 1-2

Nest-Sotra - Fana 8-1

* Nest-Sotra med sju forskjellige målscorarar. Alexander Dang scora to.

Hønefoss - Egersunds 1-1

Byåsen - Vard Haugesund 3-1

Vidar - Bryne 1-1

* Bryne har ikkje vunne etter kampen mot Hødd. Tre uavgjortkampar på rad.

Fana og Odd 2 står framleis utan siger i avdelinga, men Odd spelar borte mot Notodden måndag kveld. Etter resultata i runde 6 er det no berre eitt poeng mellom Nardo og Nest-Sotra. Bryne er to poeng bak på tredjeplass, medan Hødd på fjerde har to poeng ned to Vidar.

Neste runde:

Notodden - Odd 2 (siste kamp i runde 6 blir spelt måndag kveld)

Vard Haugesund - Hønesfoss

Fana - Notodden

Hødd - Nest-Sotra

Odd 2 - Vidar

Nardo - Egersunds

Fram - Byåsen TF