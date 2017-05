Kunstscoring av Rødsand avgjorde for gjestane

Første omgang

Hødd gjekk rett i angrep mot Nest-Sotra, og det betalte seg etter berre tre speleminutt. Bendik Rise slo eit flott pasning fram til Didrik Sereba, som dempa ballen grasiøst. Torbjørn Kallevåg kom i full fart bak han, på veg mot mål, og Sereba la flott tilbake til han. Kallevåg gjorde ingen feil med kula, og banka ballen i mål til sida for keeper, like nede ved stolperota. 1-0 etter 3 minutt der altså.

Hødd hadde ballen mest dei ti første minutta av kampen, men Nest-Sotra viste seg fram ved enkelte høve. Ingen skot på mål dog.

Etter 21 minutt fekk Nest-Sotra sin første store sjanse. Hødd følgte ikkje heilt med på eit hjørnespark, der hjørnespark-takaren skaut rett ut til Bjarte Haugsdal, som klemte til mot mål. Berre ein god Jan-Lennart Urke i Hødd-mål fekk dytta ballen over.

Didrik Sereba fekk nok ei nydeleg pasning servert frå lenger bak i bana, dempa ballen på brystet og prøvde å dytte ballen i mål etter 29 minutt. Men, avslutninga blei for svak. Med mange fikse kombinasjonar og stort gjenvinningspress, hadde Hødd kontroll på spelet første halvtimen.

Ingen store ting skjedde verken på eine eller andre banehalvdelen etter dette, og kampen gjekk til pause.

Andre omgang

Nest-Sotra gjorde ikkje mindre enn to bytte i pausen. Akinbola Akinyemi kom inn for Szymon Walczak, medan Erlend Hellevik Larsen kom inn for Marcus Stueland.

Gjestane var langt meir på i starten av andre omgang, og skapte fleire farlege situasjonar.

Så, etter 57 minutt kom målet Høddvoll-publikummet hadde frykta. Alexander Dang fekk ballen servert på sølvfat inne i Hødd-feltet, og kunne enkelt styre den i mål til 1-1.

Dette førte til at Hødd-trenar Sindre Eid gjorde grep. Han tok ut Amani Mbedule og sat inn Badr Rahhaoui.

Nest-Sotra hadde med to smarte bytte som snudde kampbiletet på Høddvoll. For etter 62 minutt fekk Nest-Sotra nok ein gong betalt. Og nok ein gong var det Alexander Dang som sette ballen i mål for gjestane på eit innlegg.

Men så, berre to minutt etter, stanga kaptein Jesper Törnqvist ballen i mål frå ein corner og utlikna for Hødd. Eit særs viktig mål, på eit særs viktig tidspunkt i kampen.

Diverre for Hødd skulle Nest-Sotra gå opp i leiinga nok ein gong etter 82 minutt. Andreas Rødsand klemte til frå 20 meter, og sendte ballen klin i krysset. Ei vakker, vakker scoring.

Det enda med siger til Nest-Sotra på Høddvoll.

Hødd stiller dette laget mot Nest-Sotra:

Hødd (4-3-3): Jan-Lennart Urke - Preben Sætre, Steffen Moltu, Jesper Törnqvist, Martin Mork Breivik - Henrik Breimyr, Bendik Torset, Torbjørn Kallevåg - Didrik Sereba, Bendik Rise, Amani Mbedule

Innbyte: Ole-Monrad Alme, Eirik Haugan, Magnus Myklebust, Badr Rahhaoui, Eirik Saunes, Andreas Breimyr, Sondre Beite