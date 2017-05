Tour of Norway for kids i Ulsteinvik

Ulstein og Omegn sykkelklubb står sundag som arrangør for sykkelrittet Tour of Norway for kids. Dette er eit sykkelritt som blir arrangert over heile landet og er for barn og ungdom i alderen 5 til 15 år.

Sykkelklubben informerer om at dei yngste også kan delta med trehjulssyklar eller syklar med støttehjul.

Rittet går i Ulsteinvik sentrum, i nærleiken av Blåhuset, og ryttarane syklar i ei løype som er om lag 600 meter lang.

Ifølgje sykkelklubben blir det premiering til alle deltakarane, og dei er også med i trekkinga av ein sykkel og sykkeltrøyer.

Påmelding skjer anten gjennom Tour of Norway for kids sine nettsider eller før rittstarten.