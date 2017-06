Fredag startar Vestlandets største friidrettsstemne, Framoleikane på Fana stadion. Dit reiser Dimna IL med i overkant av 25 utøvarar, og ein går dermed ei hektisk og innhaldsrik friidrettshelg i vente.

– Vi har 26 påmelde, så det blir ein stor gjeng som reiser nedover. Og alle er skadefrie og i fin form, så eg trur det blir bra. Det blir ei spanande helg, der vi også har vore litt spente på vêret, men no ser det ut til at det betrar seg, fortel trenar Arve Hatløy.

Onsdag kveld var nokre av utøvarane i sving i Ulsteinhallen, der både Nicolas Roppen Masters, Sture Måseide og Jonas André Ose terpa på å kome seg raskt og korrekt ut frå startblokkene.

Med så mange deltakarar under Framoleikane blir det mykje å henge fingrane i for Hatløy og resten av støtteapparatet som reiser nedover til Bergen.

– Det blir lange dagar, spesielt laurdagen, og det skjer mykje heile tida, fortel Hatløy.

Håpar på framgang

Stemnet er eitt av dei tidlege i utandørssesongen, og for mange av utøvarane er det først på seinsommaren dei verkeleg skal prikke inn toppforma, men Dimna-trenaren trur likevel det kan kome ein del gode prestasjonar frå dei lokale utøvarane.

– Vi har eit mål om at alle skal ha litt framgang frå det dei har gjort i opninga. Det er i august, og til ungdomsmeisterskapa dei fleste skal vere i form, så no handlar det om å forbetre seg litt og litt. Eg håpar alle utøvarane våre får ei fin helg med bra framgang, seier Hatløy.

Han legg til at mange av 15-åringane deira leverte bra prestasjonar sist helg og at ein håpar dei kan bygge vidare på dette. I tillegg skal Toralv Opsal ut på nokre få øvingar, og Hatløy satsar på at mangekjemparen kan levere nokre gode prestasjonar.

– Vi håpar mellom anna at han kan få ein god 400 meter, slik at han kanskje kan kvalifisere seg til forøvingane under Bislett Games, seier Hatløy.

Der skal Dimna IL si største stjerne, Karsten Warholm, ut i ein superduell mot den regjerande olympiske meisteren på 400 meter hekk.

For Opsal sin del blir Framoleikane også som ei oppvarming til Nordisk Meisterskap i mangekamp. Det går i Finland, og dit skal også Hatløy, men han understrekar at det ikkje er det stemnet som har høgst prioritet for mangekjemparen denne sesongen.

– Det er likevel eit viktig stemne no på forsesongen, for å sjå at alt stemmer. Han skal også vere med på ei landslagssamling der borte, så det blir ein del trening i tillegg.

Ti stemnerekordar

Sjølv om Framoleikane kjem tidleg i sesongen har Dimna IL ofte levert bra resultat på Fana Stadion. Før årets stemne har Dimna ti ståande stemnerekordar, mellom anna Jonas André Ose sin 100 meter i G14-klassa frå 2016. Ikkje uventa er det Karsten Warholm som har flest, med seks ståande stemnerekordar.

– Karsten har vore ivrig der, og gjort det bra i fleire år. Sjølv om vi ikkje har prioritert stemnet så høgt, så har vi hatt bra troppar dei siste åra og vi har fått mange gode resultat, seier Hatløy.

Framoleikane er det største stemnet på Vestlandet. I år er det nærare 800 påmelde deltakarar og det blir ei hektisk helg med tøffare konkurranse enn det Dimna-utøvarane har møtt så langt i utandørssesongen.

– Mange av dei beste friidrettsutøvarane i landet kjem frå Bergensområdet, så der nede blir det knallhard konkurranse og like hard konkurranse i mange øvingar som under Tyrvingleikane og ungdomsmeisterskap seinare i år. Det blir eit kvalitetsstemne med mykje god konkurranse i dei fleste øvingane, slår Hatløy fast.

Dei første øvingane startar allereie fredag. Då står det mellom anna 200 meter på programmet.

Heile Dimna-troppen:

Anette Lydersen, Anna Kleven, August Winsnes, Camilla Teige Lauvås, Daniel Ottesen Engan, Eivind Andreas Teige Grov, Elin Skavnes Våge, Gabriel Overvåg, Hanne Lydersen, Henrikke Antonsen, Iselin Chemmai Sundgot, Jakob Fartein Mortensen Fjørtoft, Johanne Rise Kvalen, Jona Overvåg, Jonas André Ose, Kevin Wingsternes, Kornelia Roppen, Leonita S. Brandal, Marie Teige Grov, Mats Fredriksen, Nicolas Roppen Masters, Oline Rise Kvalen, Sander Ringstad Kanestrøm, Sture Måseide, Synne Håheim, Toralv Opsal.