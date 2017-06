Ny Hødd-siger

Torsdag spelte rekrutt-jentene sin nest siste kamp før ferien. Denne gong var det MSIL som var motstandar.

Og dei held fram å imponere med sitt offensive og fine spel!!

Hødd stilte følgande lag frå start:

Kamilla Werkland - Johanne Helvig, Johanne Rise Kvalen, Maria Skar - Ragnhild Knardal Olea Flø Larsen, Therese Hatløy Fiskaa, Oline Marø Sundgot - Lina Solheim Stav Ine Sleipnes Thea Ertesvåg

Allereie etter 11 sekund låg den første ballen i nota, då ei MSIL jente var uheldig og sette ballen forbi eigen keeper. Hødds måljeger nr. 1 Ine Sleipnes var på plass og sette den i mål. 1–0 til Hødd.

Etter 18 minutt auka Lina Solheim Stave til 2–0 etter fine kombinasjonar.

Sjølv om Hødd hadde full kontroll og burde ha scora meir blei det ikkje fleire mål før pause.

På grunn av tett kampprogram for fleire av jentene gjorde Hødd heile 6 bytte i pausen.

Inn kom Sigrid Pedersen for Johanne Kvalen Rise, Kethleen Alstadsæter for Maria Skar, Andrine Nevstad for Ragnhild Knardal, Rebecca Eikrem Sande for Lina Solheim Stave, Cecilia Bakke for Thea Ertesvåg og Karoline Dahl for Olea Larsen Flø.

Andre omgang starta som den første slutta, med stort Hødd overtak, sjølv om MSIL kom til ein del halvfarlege sjansar. Etter 58 min fekk Hødd straffe, etter at ein MSIL spelar redda eit skot på streken.

Kaptein Oline Marø Sundgot gjorde det enkelt og la ballen i vinkelen.

Etter 72 min fekk Ine Sleipnes utteljing for utrøytteleg jobbing på topp. Etter ein fin stikkball gjennom, runda ho keeper og plasserte ballen sikkert i mål og 4–0 til Hødd.

MSIL fekk ei redusering etter 82 min, på eit langskot. Fleire mål vart det ikkje, og Hødd-jentene vann fortent 4–1 på bortebane, etter ein godt gjennomført bortekamp.

Hødd toppar no tabellen med 18 poeng av 18 moglege og fine 31–8 i målforskjell.

Referat