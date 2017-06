God start for Dimna

Fredag ettermiddag starta Framoleikane i Bergen. Friidrettsstemnet på Fana stadion er det største på Vestlandet, og Dimna IL har med ein stor kontingent.

Og Dimna-utøvarane leverte frå start. På 200 meter sprang Gabriel Overvåg inn til ein andreplass totalt i G13-klassa. Tida hans var 26,97. Abdirashid Hassan Mohamoud frå Viking TIF vann denne øvinga. Overvåg sikra seg også ein andreplass i diskos med eit kast på 25,60.

I G14-klassa vart det tredjeplass på August Anton Winsnes på 800 meter. I eit svært jamnt løp var han berre halvsekundet bak vinnaren Tobias Allers-Hansen frå Gneist. Winsnes si tid var 2.19,77.

Jonas André Ose har imponert under Framoleikane tidlegare, og starten hans i år er også i den kategorien. På 200 meter fredag var han suveren og sprang inn til 23,03 og ny personleg rekord. Det er også ny stemnerekord under Framoleikane i denne klassa. I mål var Ose over sekundet framom nestemann. Tida ville også gitt førsteplass i G16-klassa og andreplass i G17-klassa.

På 200 meteren enda Daniel Ottesen Engan på ein sjuandeplass, medan Eivind Andreas Teige Grov tok tiandeplassen.

Dei to sistnemnte var også i aksjon på 800 meter. Her enda Teige Grov på ein åttandeplass, medan Ottesen Engan tok fjerdeplassen. På plassen framom kom ein annan Dimna-utøvar, nemleg Mats Fredriksen. Hans tid var 2.15,73.

For gutane som er eitt år eldre vart det også Dimna-medalje på 200 meter. Kevin Wingsternes sprang inn til 24,59 og tredjeplass. Han enda på ein andreplass på 800 meter, i underkant av sekundet bak Erlend Sørheim frå Varegg.

I G17-klassa blei det femteplass på Sture Måseide på 200 meter. Her kom Jakob Fartein Mortensen Fjørtoft på ein åttandeplass.

Toralv Opsal var i aksjon i stavsprang. Opsal gjekk over 4,50 i første forsøk, men kom ikkje over 4,60 denne gongen. Han har ein "pers" på 4,90.

Også jentene starta opp fredag, og i J13-klassa vart det tredjeplass på Marie Teige Grov på 800 meter. Ho sprang i mål på tida 2.56,67.

Anna Kleven opna Framoleikane med tredjeplass på 200 meter i J15-klassa. Ho sprang inn til 27,44. Kornelia Roppen enda på femteplass, medan Leonita Brandal og Oline Rise kvalen enda på niande og fjortandeplass på denne øvinga.

Synne Håheim og Kornelia Roppen var også i aksjon på 80 meter hekk. Her vann Håheim med tida 13,61, medan Kornelia Roppen tok andreplassen med 14,02.

Håheim sprang også 800 meter, og her blei det fjerdeplass på Dimna-jenta med tida 2.31,29.

Iselin Chemmai Sundgot sprang inn til fjerdeplass på 800 meter i J16-klassa.

I J17-klassa opna Johanne Rise Kvalen Framoleikane med 200 meter. Der kom ho på ein sjuandeplass med tida 28,23.

Dimna sin einaste seniorutøvar under Framoleikane var også i aksjon på 200 meter. Nicolas Roppen Masters sprang inn på 22,93. Det heldt til tredjeplass i sitt heat, men det gjekk endå raskare i det andre heatet og Dimna-utøvaren enda på ein åttandeplass totalt.