Pers og siger for Johanne

Dimna IL har reist til Bergen med ein stor tropp utøvarar til årets Framoleikar. Fredag fekk mange av dei ein god start, men både gode tider og plasseringar.

Les også: God start for Dimna

Laurdag og sundag står det endå meir friidrett på programmet, og vi kjem til å følgje med på dei lokale utøvarane i løpet av helga.

Johanne Rise Kvalen var laurdag føremiddag i aksjon i høgde. Både Rise Kvalen og Guro Bakken Andresen frå Brandbu IF gjekk over 1,63, men sidan Dimna-jenta kom over i andre forsøk, medan Bakken Andresen måtte bruke alle tre var det Rise Kvalen som tok førsteplassen i denne øvinga. Begge prøvde seg på 1,66, men kom ikkje over denne gongen. 1,63 er uansett ny personleg rekord for Johanne Rise Kvalen.

Dimna sin yngste deltakar under Framoleikane, Jona Overvåg, tok laurdag ein fin tredjeplass i liten ball. Overvåg kasta 29,67 meter i sitt første forsøk, og det heldt til tredjeplassen i G11-klassa.

Vi oppdaterer saka med fleire resultat i løpet av dagen.