"Persar", klassesigrar og stemnerekordar

Dimna IL har reist til Bergen med ein stor tropp utøvarar til årets Framoleikar. Fredag fekk mange av dei ein god start, men både gode tider og plasseringar.

Laurdag og sundag står det endå meir friidrett på programmet, og vi kjem til å følgje med på dei lokale utøvarane i løpet av helga.

Johanne Rise Kvalen var laurdag føremiddag i aksjon i høgde. Både Rise Kvalen og Guro Bakken Andresen frå Brandbu IF gjekk over 1,63, men sidan Dimna-jenta kom over i andre forsøk, medan Bakken Andresen måtte bruke alle tre var det Rise Kvalen som tok førsteplassen i denne øvinga. Begge prøvde seg på 1,66, men kom ikkje over denne gongen. 1,63 er uansett ny personleg rekord for Johanne Rise Kvalen.

Tredjeplass til unggut

Dimna sin yngste deltakar under Framoleikane, Jona Overvåg, tok laurdag ein fin tredjeplass i liten ball. Overvåg kasta 29,67 meter i sitt første forsøk, og det heldt til tredjeplassen i G11-klassa.

Fleire andreplassar

Det blei ny Dimna-medalje i sleggekast i J14-klassa. Elin Skavnes Våge fekk bra klaff i sitt siste kast og sende slegga 29,94 meter. Det gav andreplass i øvinga bak Mariell Hetlesæter Morken frå Voss. Skavnes Våge sitt nest-beste kast på 28,60 ville også ha vore nok til ein andreplass.

Laurdag blir det også løpt 60 meter på Fana stadion. I J15-klassa sette Anna Kleven full gass og sprang inn til ny personleg rekord med 8,40. Det heldt til ein andreplass totalt. Leonita Brandal tok sjetteplassen med 8,93.

Gabriel Overvåg opna Framoleikane med ein andreplass på 200 meter fredag. Laurdag fulgte han opp med ein ny andreplass, denne gongen på 60 meter. Overvåg sprang inn på tida 8,15 - ni hundredelar bak vinnaren, og sikra seg dermed si andre sølvmedalje under Framoleikane.

"Persa" med ti meter

Oline Rise Kvalen sette ny personleg rekord i spyd. Ho kasta 29,19 meter, noko som heldt til ein tredjeplass i J15-klassa. Det var også ei klar forbetring av hennar personlege rekord, faktisk meir enn ti meter betre enn den førre. Ifølgje Dimna IL på facebook er dette godt nok til at ho er kvalifisert til spydkonkurransen under UM.

Tangerte stemnerekorden

Fredag sette Jonas André Ose stemnerekord på 200 meter i G15-klassa, og sprinttalentet fulgte opp den gode starten då han sprang 60 meter laurdag. Denne gongen tangerte han stemnerekorden til Pål Haugen Lillefosse frå 2016 med tida 7,21. Ose har vore endå litt raskare på 60 meter tidlegare, mellom anna under NM i Ulsteinhallen der han brukte 7,18 på distansen. Ose vann 60 meteren og var i overkant av fire tidelar framom nestemann.

Langhekk

Det vart ein rein Dimnaduell på 300 meter hekk i J15-klassa. Her sprang 15-årinange saman med jentene som var eitt og to år eldre. Kornelia Roppen vann J15-klassa med tida 49,57, medan Synne Håheim tok andreplassen med 50,50.

Vi oppdaterer saka med fleire resultat i løpet av dagen.