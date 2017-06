Turnfest i Ulsteinhallen

Tysdag var lokalavisa innom turnhallen på Skeide der eit parti 2.- og 3.-klassingar var i full sving med å øve inn sitt innslag til IL Hødd Turn si våroppvisning, som blir arrangert i Ulsteinhallen fredag 9. juni.

Internasjonal inspirasjon

Under leiing av trenarane Andrine Kleiven, Emilie Høstland, Thale Veddegjerde og Maren Kleiven var det ein gjeng ivrige turnjenter som køyrde gjennom sitt program.

Dei unge trenarane fortel at deira gruppe har late seg inspirere av Frankrike og fransk musikk til sitt innslag, og det internasjonale skal også prege resten av våroppvisninga.

– I år tenkte vi å gjere ting litt annleis under våroppvisninga. At vi ikkje berre skal vise noko, men at vi også har eit tema. No kjem sommaren, mange skal ut og reise, og då ønskjer vi å også sette litt fokus på andre land sin kultur og musikk, og kva landa er kjende for, fortel Natalia Kuznetsova, som har tenkt ut ideen bak årets våroppvisning.

Stor kreativitet

Kuznetsova legg til at alle partia og trenarane deira har vore svært flinke i arbeidet med programmet til våroppvisninga.

– Dei har vist veldig stor kreativitet og det trur eg vi kjem til å sjå att. Partia skal ikkje berre vise vanskelege element eller dans, men dei skal også fortelje ei historie, seier Kuznetsova.

Ho og Ann-Kristin Eikrem, leiar i IL Hødd Turn, fortel at ein håpar dette vil vere eit arrangement som mange kan tenkje seg å få med seg. Ikkje berre foreldre og besteforeldre. For ein av dei store fordelane med å få bruke Ulsteinhallen er at ein har plass til alle.

– Vi fekk heldigvis høve til å bruke Ulsteinhallen. Då kunne vi også ta med alle partia, også gymleikpartia for tre, fire og femåringane. Det blir veldig spanande og gøy at dei også får vere med. Det utgjer nesten hundre berre der, fortel Eikrem.

Får møtast og sjå kvarandre

Totalt vil det truleg vere ein stad mellom 150 og 200 aktive barn og unge som skal vise seg fram under våroppvisninga.

– Det blir ein stor «happening», meiner Kuznetsova.

I tillegg til dei mange aktive er også mellom 25 til 30 trenarar involverte.

– Dette handlar ikkje berre om at vi får vise oss fram for publikum, men også at alle partia våre og alle ungane får møtest og får sjå på kvarandre. Vi er jo ei turngruppe, men står ofte fram som delte fordi vi er på forskjellige arenaer. Så verdien av å kunne samlast, og at vi denne gongen har plass til alle det gjer dette veldig gøy, slår Eikrem fast.

For i turnhallen på Skeide sit folk gjerne som «sild i tønne» under større arrangement. I Ulsteinhallen har ein likevel ikkje dei same apparata som på Skeide, men Eikrem fortel at ein kjem til å frakte opp nokre apparat til Ulsteinhallen, så det blir truleg rom for nokre spektakulære element også der.

– Her er ikkje målet at einskildutøvarar skal vise fram det dei er aller best på, men heller at vi får vist eit representativt bilde på kva vi held på med i turngruppa.

– Veldig kjekt

Hødd Turn hadde også våroppvisning i fjor, men dei kan ikkje kalle det nokon tradisjon heilt endå.

– Før gamle Ulsteinhallen vart riven så hadde vi alltid juleoppvisningar der oppe eller her ute. Etter at den vart riven har vi hatt dei på Skeide, men då måtte vi dele opp partia i tre grupper. No kan alle vere saman. Det er veldig kjekt for oss, og eg trur også ungane synest det er veldig bra, seier Ann-Kristin Eikrem.

På årets våroppvisning vil det vere i overkant av 12 parti som viser seg fram, i tillegg til at det truleg blir nokre troppar og einskildgymnastar som også får vist seg fram innimellom.