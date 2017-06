God start også sundag

Laurdag starta dagen med siger til Johanne Rise Kvalen i høgde under Framoleikane, og sundag var det ei anna ungjente som gav Dimna ein god start på dagen.

I J15-klassa vann Anette Lydersen sleggekonkurransen med eit kast på 32,43 meter. Det er ny personleg rekord for Lydersen, og var nesten fire meter lenger enn Anna Hjellen Haugland frå Ørsta IL som tok andreplassen.

Gabriel Overvåg gjorde sundag som han har gjort også i dei andre sprintøvingane under Framoleikane. På 100 meteren i G13-klassa sprang han inn til ein andreplass med tida 13,02. Det var to tidelar bak Abdirashid Hassan Mohamoud frå Viking TIF, som også har vunne 60 meter og 200 meter framom Overvåg. Gabriel Overvåg har dermer sikra seg tre andreplassar på sprintøvingane.

I J17-klassa vart det ein andreplass på Johanne Rise Kvalen i lengdekonkurransen. Ho hoppa 5,23 i sitt beste hopp, og var berre sju centimeter bak vinnaren Liv Storhaug frå Sandnes IL. Her kom Camilla Teige Lauvås frå Dimna IL på ein åttandeplass.

Tre gull for Jonas

På 100 meteren i G15-klassa var det inga overrasking at Jonas André Ose frå Dimna var med heilt i toppen. Etter å ha vunne både 200 meter og 60 meter tidlegare under Framoleikane gjekk han også til topps på 100 meteren. Her brukte han 11,83 sekund. Det er litt bak hans eigen personlege rekord på 11,39, men tida gir likevel over 1000 poeng på Tyvingtabellen.

Også på 100 meter, men i seniorklassen, sprang Nicolas Roppen Masters inn til åttandeplass. Han brukte 11,32 sekund på distansen, som vart vunne av Salum Ageze Kashafali frå arrangørklubben Norna-Salhus IL.

11-åringen Jona Overvåg sikra seg ein andreplass i kulestøyt med 6,97 meter i andre forsøk.

Kvalifiserte seg til junior-NM

I lengdegropa imponerte Anna Kleven i 15-årsklassa. Kleven hoppa heile 5,27 meter, noko som er ny personleg rekord. Det var nok til siger, og til å kvalifisere seg til årets junior-NM. Kornelia Roppen frå Dimna IL hamna her på ein fjerdeplass.

Johanne Rise Kvalen var berre fire hundredelar frå pallplass på 100 meter sundag. Ho sprang inn til 13,49, noko som heldt til ein fjerdeplass.