Notodden - Hødd LIVE

– Tabellen er som den er. Vi må ingenting. Hødd har eit nytt lag i år, og rykkjer vi opp denne sesongen er det flott. Klarar vi det ikkje, så prøvar vi igjen neste sesong. Vi må tenkje på utviklinga og prosessen i dette, men vi ønskjer sjølvsagt og vinne alle kampane vi spelar, seier Sindre Eid.

Ekstrem lyst

Og ser ein på tabellen så fortel den at Hødd ligg på ein 4.-plass, men at avstanden opp til Nardo på topp er på sju poeng, og at Hødd har tøffe lag som Bryne og Nest-Sotra framom seg på tabellen. Og Hødd ønskjer å vere med i toppen.

– Vi kan ikkje byrje å seie at vi må vinne kvar kamp. Ein ønskjer å vinne alle kampar, men går ein inn med innstillinga at ein må vinne så blir inngangen heilt feil. Vi har ekstremt lyst til å vinne kvar kamp og jobbar steinhardt for å utvikle oss, for å bli betre og betre for kvar kamp, og det meiner eg også at vi har blitt, seier Eid.

Torsdag spelte Hødd-rekruttane borte mot FK Sykkylven. Dit var berre Vegard Heltne, Sivert Pieroth og Eirik Haugan med frå A-troppen. Heltne er akkurat tilbake frå skade, medan nykomar Haugan treng kamptreninga. Men sjølv om Eid sende færre A-spelarar med rekruttlaget til Sykkylven er det ikkje sikkert det betyr at nokon har spelt seg nærare ein startplass på A-laget.

– Det kan jo vere, men no har vi hatt kampar både sundag og måndag, i tillegg til at vi har ein god rekruttstall og dei må også få speletid, seier Eid utan heilt å ville avsløre kva endringar han eventuelt ser føre seg.

For endringar har det så langt vore lite av. Rett nok har både Preben Sætre og Martin Mork Breivik kome inn på backane dei siste kampane, men det er for to skadde spelarar. Elles er det berre på spissplassen Hødd har rullert.

– Så lenge vi held på å jobbe fram eit nytt lag og med å få det til å fungere så kan ein ikkje drive å byte så frykteleg mykje, sjølv om det av og til kanskje er spelarar som har gjort seg fortent til å spele.

Keeper på gamle trakter

Ein som trente på Høddvoll torsdag, men som ikkje er aktuell mot Notodden er Ørjan Håskjold Nyland. Han har denne veka trena med Hødd, sidan sesongen i Tyskland er avslutta og det nærmar seg landskamp mot Tsjekkia.

– Det var her Ørjan tok mange av stega på vegen mot der han er no, og for oss er det veldig kjekt at han kjem tilbake og trenar med oss, seier Eid. Og så spørst det om Hødd-spelarane klarar å skyte seg inn mot landslagskeeperen før bortekampen mot Notodden. Dei blåkvite har nemleg berre scora ni mål så langt denne sesongen, og berre tre på tre bortekampar.

Elles er det i utgangspunktet berre Daniel Eid som er heilt utelukka. Eid er ute av spel endå nokre veker etter smellen han fekk i bortekampen mot Fana.

Notodden - Hødd startar 16:00. Vi følgjer kampen her på Vikebladet.no.