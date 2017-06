Sykkelfest for dei unge

Det vart ein fartsfylt ettermiddag i Ulsteinvik sundag då landets største sykkelritt for barn og unge la turen innom sentrum. Tour of Norway for kids blir arrangert over heile landet.

I Ulsteinvik var det Ulstein og omegn sykkelklubb som stod for sjølve arrangementet, medan Tour of Norway for kids-arrangørane gjorde det dei kunne for å skape best mogleg stemning blant dei mange unge syklistane.

Totalt var det i overkant av 160 syklistar som kasta seg ut i løypene i nærleiken av Blåhuset, og som gav full gass på veg mot mål, anten det var på trehjulssyklar, sparkesyklar eller skikkelege racersyklar.

Under Tour of Norway for kids var det klasser frå dei heilt yngste og heilt opp til den eldste klassa for 11-13 åringane.

Alle deltakarane fekk premiar etter å ha fullført sine løp, og heilt til slutt vart det trekt ut vinnarar av fem sykkeltrøyer. I tillegg vart ein heldig vinnar trekt ut som mottakar av ein splitter ny sykkel. Det var Rebekka Nygjerde som kunne gle seg over ny sykkel.