Vann mot serieleiaren etter to tidlege mål

- Det var ein tøff kamp for oss, mot eit tøft fysisk lag. Men kampen sett under eitt hadde vi kontrolll, seier Hødd-trenar Ole Per Kragset til Vikebladet Vestposten.

Måndag kveld spelte Hødd sitt damelag ny seriekamp i 3. divisjon, og ingen ringare enn serieleiar FK Sykkylven stod på andre banehalvdel. Men det skremte ikkje dei blåkvite, som køyrde på frå startblokkene.

- Dei skapte svært lite, og vi leia 2-0 allereie etter rundt 20 minutt. Det gjorde at vi justerte litt. Då vi gjekk opp til 2-0 la vi om til å spele litt meir trygt. Vi gjekk ikkje i angrep med backane våre til dømes, og sette også ned ein djup midtbanespelar, seier Kragset.

Heimelaget bomma på straffe

Hødd var det kvassaste laget, men FK Sykkylven fekk også sine sjansar til å setje kula i mål på Ikornnes Idrettspark. For etter rundt 30 minutt fekk heimelaget straffespark.

- Dei fekk det eg vil seie var ei billig straffe etter ein halvtimes spel. Den redda heldigvis vår eminente keeper Gro-Elise (Aksnes). Etter det hadde dei ein corner der vi kontra med redning på streken, seier Ole Per Kragset.

Trenaren fortel at Hødd hadde sjansen til å score fleire mål på bortebane.

- Vi produserte eit par store sjansar til i første omgang. I andre omgang burde vi nok sett i alle fall to ballar til i mål, då vi kom fram til to godt kvalifiserte sjansar, seier Kragset.

Godt i gang - rett bak FK Sykkylven

Med sigeren måndag kveld, og ein mindre kamp spelt enn FK Sykkylven, ligg Hødd med sine 15 poeng på andreplass på tabellen, berre tre poeng bak nemnde FKS. Hødd-trenaren legg ikkje skjul på at ambisjonen er å passere sykkylvsdamene på tabellen.

- Det er absolutt ambisjonen vår. Vi må vel seie at vi har hatt eit par kampar i starten av sesongen vi var ganske skuffa over. Etter dei kampane blei vi einige om at det berre er èin ting som gjeld. Vi skal køyre på hundre prosent i kvar einaste kamp vi speler. Akkurat det har jentene respondert veldig bra på. Dei fire siste kampane har det vore mykje bra spel, og vi framstår som solide. Det er sjølvsagt mykje kjekkare å vinne kampar enn å tape, seier til slutt Kragset og flirer.

Kampfakta

FK Sykkylven - Hødd 0-2 (0-2)

Ikornnes Idrettspark

Dommar: Zenun Murati, Giske IL

Mål: 0-1 Anna Nerland Aahjem (9), 0-2 Pia Notanes Brandal (14)

Hødd (4-4-2): Gro-Elise Aksnes - Madelen Gustavsen, Merethe Molvær Terøy, Karoline Brandal Dahl (Vilde Sundal, 55), Susann Brandal Kragset - Marte Aarsand Vik (Cecilia Bakke, 75), Therese Hareide Holstad (Nevstad, 60), Hannah Kostopoulos Rekdal, Anna Nerland Aahjem - Pia Notanes Brandal, Anna Nygård Thunem (Ine Sleipnes, 70)

Innbyte: Andrine Nevstad, Vilde Sundnes Sundal, Ine Nordal Sleipnes, Cecilia Mari Strand Bakke, Lene Mari Våge Myklebust