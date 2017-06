Delte poenga med Vartdal

Oppgjeret mellom Hasundgot og Vartdal blei av det tøffe slaget, trass i at sistnemnde ikkje hadde vunne på bortebane til då i sesongen. Slik skulle det heller ikkje bli onsdag kveld, men gjestane i blått beit godt i frå seg.

Det var også gjestane som skulle gå opp i leiinga etter rundt halvspelt omgang. Ei uheldig felling i straffefeltet førte til at Vartdal fekk ta leiinga frå kritmerket, ved Fredrik Roth. Det eine målet til Vartdal var også det som skilde laga fram til dommaren gav pausesignalet. Gjestane leia fullt fortent etter første førtifem.

Utlikna etter kvilen

Berre etter første speleminutt av andre omgang stod det 1-1 på måltavla. Scoringa kom ifølgje referenten etter at juniorspelar Daniel Skeide sprang seg fri på venstrekanten og slo inn i feltet. Der venta namnebror Daniel Muren, som stanga ballen i mål.

Ein skulle tru at comebacket til Hasundgot kunne få heimelaget til å ta større sjansar framover, noko dei også gjorde. Men diverre kom i staden baklengsmål nummer to. Hasundgot følgde ikkje godt nok med på eit innkast, og Steffen Roth kunne gjere som broren i første omgang, då han scora mål for Vartdal.

Nok ei utlikning og poengdeling

Men, det ville seg ikkje for Vartdal i denne kampen, for Hasundgot hadde ingen planar om å la gjestane reise heim med tre poeng i bagasjen. Berre 7-8 minutt seinare banka Sebastian Kleven ballen i mål frå distanse. Med det sikra Hasundgot eitt poeng. Diverre viser statistikken etter åtte seriekampar at Hasundgot berre har vunne to gonger.

Neste oppgjer for Hasundgot blir mot Moltustranda 21. juni.

Kampfakta

6.-div, avd. 2

Hasundgot – Vartdal 2-2 (0-1)

Bane: Hasundgot kunstgrasbane

Tilskodarar: 30

Mål: 0-1 Fredrik Roth (22), 1-1 Daniel Muren (46), 1-2 Steffen Roth (71), 2-2 Sebastian Kleven (79)

Dommar: Håkon Risbakk Seljen (Herd)

Laget (4-5-1): Joakim Rødven – Martin Ødegård, Simon Spjutøy, Arve Vestnes, Marius Muren – Daniel Muren, Mats Bigset, Nicolai Molvær, Thomas Gjerde, Daniel Skeide – Sebastian Kleven

Innbytarar: Kim Hansen, John Olav Hatløy, Ruben Muren, Runar Vattøy, Svein Eirik Ertesvåg, Marius Vartdal