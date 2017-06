Hareid sleit mot Bergsøy

I fredagens bortekamp mot Bergsøy opna Hareid nølande, og allereie i kampens første minutt måtte keeper Sigve Overå Hide i aksjon med ei fin redning på ei avslutning frå kort hald.

Utover i omgangen var Bergsøy det førande laget og Bergsøys Daniel Jøsok Kvalsvik slapp litt for lett til i kampens 16. og 18. minutt. Første skoring kom etter ein keeperretur og deretter ei avslutning via ein Hareid-forsvarar og i mål. I denne perioda vart Hareid-spelarane for passive, var ikkje oppe i situasjonane og tapte duellane mot eit meir innsatsfylt heimelag.

Men Hareid kom meir med i kampen i omgangens siste 15 minutt. Sondre Hasund avslutta i nettveggen frå spiss vinkel - og ei avslutning frå 20 meters hald gjekk like til sides for mål. Like før pause kom Hasund til ei ny avslutning, men denne gongen vart skotet blokkert av ein forsvarsspelar.

Alt i alt ein rotete omgang frå begge lag med mange unødvendige balltap og dårleg pasningskvalitet. Bergsøy var det beste laget både spelemessig og sjansemessig.

Hareid prøvde å ta grep i 2. omgang med to innbytte i pausa, men utan at det gav det ynskja resultatet. Allereie i det 51. minutt måtte Hareid-keeper Overå Hide gje retur på eit godt skot frå Bergsøys Thomas Sætre Hauge, og også denne gongen var Jøsok Kvalsvik frampå og skora på returen. Berre 5 minutt seinare vart kampen avgjort då Martin Søvik Røren sette inn Bergsøy sitt fjerde og siste mål etter ei flott bakromspasning og ei ditto fin avslutning.

Men også i denne omgangen spelte Hareid seg opp og laget kom til nokre brukbare sjansar. Først då Sondre Hasund avslutta frå hjørnet av 16-meteren og deretter då Simon Holstad Grimstad nådde høgast på ein corner, men headinga gjekk via ein Bergsøy-spelar og til ny corner. Lars Roar Holstad avslutta med eit hodestøyt etter eit frispark, men Bergsøys keeper redda greit.

Hareids største sjanse kom på overtid då innbyttar Nauris Driksna løfta ballen over keeper, men dessverre for Hareid sin del, gjekk avslutninga i tverrliggaren.

På eit litt bleikt Hareid-lag er det vanskeleg å framheve einskildsparar, men Nauris Driksna var frisk då han kom inn, og elles varta keeper Sigve Overå Hide opp med nokre fine redningar.

Hareid-trenar Kenneth Moldskred sa det slik etter kampen: - I dag evna vi ikkje å duellere og flytte beina godt nok slik vi har gjort det tidlegare denne sesongen. - Følelsar styrer ofte åtferd, og der var vi ikkje alltid snille og smarte med oss sjølve i dag. Vi kjempar oss gradvis inn i kampen etter to kjappe baklengsmål i begge omgane, og har innbyttarar som er offensive i tankegangen. Det er bra. Vi taper fortent i dag, og det gjer vi saman. Nye lodd og nye vinnersjansar i komande treningsveke og komande kamp. Vi kjem sterkare attende i neste fredags heimekamp mot Godøy.



Kampfakta:

4.-div.: Bergsøy-Hareid 4-0 (2-0)

Hareid stilte slik: Sigve Overå Hide (Rikard Johannes Osnes i 5 min) - Simon Holstad Grimstad, Sondre Hasund (Nauris Driksna i 34 min), Håvard Mork Breivik, Gustav Bjørlykke Kløvning - Håvard Øvrelid (August Julian Brandal (i 45 min), Muyumba Ben Buntu (Ruben Kenneth Brandal i 45 min), Torgeir Skeide (kaptein), Nikolai Sundgot (Henrik Holstad i 12 min) - Marius Røyset Bakken (Lars Roar Holstad i 32 min), Runar Skorge Stranden (Eiliv Tore Howlid i 34 min).

MÅL: 1-0 i det 16. minutt v/ Daniel Jøsok Kvalsvik, 2-0 i det 18. minutt ved Jøsok Kvalsvik, 3-0 i det 51. minutt ved Jøsok Kvalsvik og 4-0 i det 56. minutt ved Martin Søvik Røren

Gule kort, Hareid: Simon Holstad Grimstad, Torgeir Skeide og Nauris Driksna.

Dommar: Jan Erik Bratteberg, Ørsta IL.

Bane: Havila Stadion Fosnavåg

Tilskodarar: 245 (ca 50 frå Hareid).