Tre frå Dimna til Boysen Memorial

Dimna IL er representert med tre utøvarar under Boysen Memorial på Bislett Stadion torsdag.

Jonas André Ose, Johanne Rise Kvalen og Alice Ulla Berg står alle på startstreken, og dei kan vente seg tøff konkurranse på Bislett.

- Ja, dei får hard konkurranse mot norgeseliten, fortel trenar Arve Hatløy.

Johanne Rise Kvalen skal hoppe lengde, og Dimna-jenta møter mellom anna Margrethe Renstrøm. Ho har den norske rekorden på denne øvinga.

Både ho og Jonas André Ose viste gode takter under Världsungdomsspelen i Gøteborg i helga.

- No ønskjer vi å utnytte at dei er i god form. Johanne hadde likevel litt uflaks og hoppa dødt, og vi håpar at ho skal få litt betre planke på Bislett, seier Hatløy.

Han trur deltaking på eit seniorstemne som Boysen Memorial vil kunne gje utøvarane bra med motivasjon og svært god trening, men trenaren ser ikkje vekk frå at det også kan verte noko meir nervar når ein konkurrerer mot nokre av landets beste utøvarar.

I Gøteborg sprang Jonas André Ose inn til 9,10 både i forsøk og finale på 80 meter. Det heldt til siger, personleg rekord og er også bestenotering for 15-åringar i Norge.

- Det viser at han er i kanonform på sprint, og han leverte også ein god 300 meter.

Men kor godt kan han gjere det mot nokre av landets beste sprinterar?

- Jonas sprang 100 meter på 11,15 under Tyrvingleikane i litt for mykje medvind. Får han fullklaff med vinden så kan han kanskje klare ny personleg rekord. Det er mange av dei han skal springe mot som spring på rundt 11 blank, så dersom han skal kome til finale, så må han nok ha fullklaff og kanskje litt til, seier Hatløy.

Ose skal mellom anna konkurrere med folk som Jonathan Quarcoo, Øyvind Strømmen Kjerpeset og Salum Ageze Kashafali. Alle tre er blant dei fire raskaste på 100 meter i Norge så langt i år. Ei solid utfordring med andre ord.

Han fortel at målet for Dimna-utøvarane uansett vil vere å prøve å få pynta litt på deira personlege rekordar.

Alice Ulla Berg er i utgangspunktet meldt opp både på 100 meter og på 400 meter. Ådne Andersen er også registrert på 1500 meter, men ifølgje Hatløy vil Andersen truleg vente litt før han returnerer til konkurranse.