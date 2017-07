Tredjeplass i Boysen Memorial

Mellom fleire av dei som utgjer den norske eliten i friidrett, var der tre Dimna-utøvarar som stod på startstreken under Boysen Memorial-stemnet på Bislett Stadion i kveld.

Sjølv om det ikkje vart sett nye personlege rekordar, fekk dei tre Dimna-utøverane likevel gode resultat.

Johanne Rise Kvalen var best i dag og hamna til slutt på ein tredje plass i lengde med 5.41m. Dette er like bak hennar personlege rekord. Ho skulle i utgangspunktet konkurrere mot Margrethe Renstrøm, som har den norske rekorden i disiplinen, men ho stilte ikkje likevel.

Jonas Andrè Ose sprang inn på tida 11.21 på 100m, og hamna med det på ein 6 plass i eit av tre heat. Han tok seg ikkje til finalen.

- Seniorane vært litt for sterke for Jonas her, men det er likevel ei fin erfaring for han å få med seg vidare, fortel trenar Arve Hatløy.

I sitt heat på 100m, sprang Alice Ulla Berg på tida 12.41 og hamna på ein andre plass. Dette er årsbeste for Ulla Berg, og rett bak hennar personlege rekord. Ho tok seg med den tida til finale, med valde å ikkje springe. I staden prøvde ho seg på 400m, der ho hamna eit stykke bak dei aller beste.

- På 400m opna ho litt for hardt og fekk smake det på slutten av løpet. Ho kom likevel inn på ei bra tid på 58.68, seier Hatløy.

Her konkurrerte Ulla Berg mellom anna mot Amalie Iuel, som vann løpet med tida 52,19.

- Det å konkurrere med dei beste seniorane er god trening fram mot meisterskapa til hausten. Det var eit flott stemne i fine forhold og prestasjonane i dag viser at utøvarane våre er i rute før Noregsmeisterskapet som kjem i august, seier Hatløy til slutt.