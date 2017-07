Fire lokale jenter på kretslag

Lokalt er det fire spelarar som er med i uttaket for andre halvår (periode 01.08.17-31.12.17) og har blitt ein del av troppen på kretslaga for J15 og J14. Det er:

J15

Hanna Holstad Grimstad - Hareid IL

Thea Elise Ertesvåg - IL Hødd

Lina Dorthea Solheim Stave - IL Hødd

J14

Lisa Skotheim - IL Hødd

Kretslaga vert justert for kvart halvår. Nokre justeringar skjer i samband med denne justeringa. Spelarar kan gå ut av troppen, medan nye kan ta seg inn.

- Vi vil på det sterkaste presisere at eit utviklingsløp for unge spelarar vil svinge gjennom ungdomstida. Difor kan spelarar som ikkje er med no «blomstre» svært positivt seinare. Til dei som er med i «varmen» no , så er det ikkje automatikk at ein utvikler seg utan engasjement, motivasjon og fysisk stor innsats framover. GRATULERER til dei som er med i troppen i neste periode, skriv Ronny Ødegård på Noregs fotballforbund sine nettstadar .