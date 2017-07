Hødd - Vard LIVE

Vard Haugesund er siste motstandar for Hødd før spelarane går ut i ein kort fotballpause. Det vart tre poeng heime mot Egersunds IK sist, og Hødd håpar på å ta med seg ein ny siger heime mot Vard Haugesund.

Hødd står med to sigrar, ein uavgjort og to tap på dei fem siste, men kan klatre forbi Vard Haugesund på tabellen med ein ny siger. Det må truleg Hødd gjere for å halde følgje med laga framom seg på tabellen.

Medan Hødd vann sist vart det berre eitt poeng på Vard Haugsund borte mot Fana. Både Tom Marcelius Undheim og Andreas Ulland Andersen fekk sine tredje gule kort for sesongen mot Fana, og må difor stå over mot Hødd. Badr Rahhoui fekk sitt tredje gule mot Egersunds, og Hødd må dermed klare seg utan angriparen.

Fem siste Hødd:

Hødd - Vidar 3-0

Vindbjart - Hødd 2-2

Hødd - Byåsen 1-3

Hønefoss - Hødd 1-0

Hødd - Egersunds IK

Vard Haugesund sine fem siste:

Nardo - Vard 0-1

Vard - Fram 2-3

Bryne - Vard 2-0

Vard - Odd2 3-2

Fana - Vard 1-1

Vi følgjer kampen her på Vikebladet.no. Kampstart på Høddvoll er 16.00.