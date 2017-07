Arrangerer triatlon ved Holesanden

– Vi er tre kompisar som likar litt action. Og her på Hareidlandet handlar det om å gjere ting sjølv. Vi ynskte å få til ein «happening», der folk kan prøve seg på noko nytt og strekke sine eigne grenser litt meir enn vanleg, seier dei tre som står bak arrangementet.

Det heile starta med at dei ynskte å gjere det mogeleg å halde symjehallen på Hareid open. For å halde eit slikt tilbod gåande, måtte dei ha godkjente badevakter på plass, og trengde difor sponsormidlar for å leige inn vakter og halde symjekurs.

– Sidan det er enklare å søke om støtte frå aktørar om ein er organisert, enn om ein er privatperson, så oppretta vi Hareidlandet Triatlon. I tillegg er det generelt betre å organisere aktivitetar om ein gjer det gjennom ei foreining, seier Daniel Slettebakk.

Alle er invitert til triatlon

Lenke til illustrasjonsvideo.

Heile tanken bak namnet Hareidlandet Triatlon har sjølvsagt vore at dei ein dag skulle arrangere triatlon på Hareidlandet. Etter mykje planlegging, skal det gå av stabelen den første helga i september, nærmare sagt den 2. september.

– Vi ynskjer at alle som vil skal få kome og prøve, rett og slett tore å tøye strikken litt meir enn dei kanskje er vane med. Det er eit arrangement med lav terskel og ein treng absolutt ikkje å trene seg opp for å vere med, seier dei og legg til:

– Målet er å kunne få til eit arrangement som får folk i bygda til å gjere noko aktivt i lag, kanskje møte og prate med nye folk.

Hareidlandet Triatlon inviterer inn til ein familieaktivitetsdag på Holesanden denne dagen. Grillane skal fyrast opp og der vil vere fleire aktivitetar både på land og i vatnet. Speidaren på Hareid bidreg med kano og der vil mellom anna vere mogelegheit til å padle kano eller stå på SUP (stand-up paddleboard). Det meste av tilbodet vil vere gratis, men leige av lokale, innkjøp av mat og drikke vil finansierast gjennom spons og ein liten eigendel frå dei som vel å stille på triatlonen.

– Vi ser for oss ein eigendel på 300kr for dei som stiller i lag og 150 for dei som stiller åleine. For born under 16 år vil deltaking vere gratis, seier arrangørane.

Premien vert delt ut gjennom loddtrekning der alle som stiller er med i trekninga, medan den utnemnde vinnaren vil bli prisa med heider og ære.

Godt samarbeid

Sparebanken Møre har lenge vore med å sponsa Hareidlandet Triatlon, og eldsjelene bak initiativet får mykje skryt for engasjementet.

– Vi vil gjerne vere med å bidra til at folk på Hareidlandet har det bra. Arrangement slik som dette er eit ledd i det. Dessutan vil vi gjerne støtte ting som omhandlar born og unge, seier banksjef i Sparebanken Møre på Hareid, Melinda Skeide og legg til:

– Vi har hatt eit langt samarbeid, og har tidlegare mellom anna støtta dei i driftinga av symjehallen på Hareid. Vi er imponerte over innsatsen dei legg ned for å få til aktivitetar her på Hareidlandet og har valt å støtte dei vidare.

– Meld deg på

No håper arrangørane at folk vil engasjere seg i arrangementet og ynskjer at så mange som mogeleg vil vere med å prøve.

– Det har blitt ein "folkesnakkis", folk er gira og fleire seier dei er interesserte. Det er likevel ikkje så mange som faktisk har meldt seg på, og det kan verke som at det er symjing som er den store bøygen, seier Ottar Eiksund Røyset.

Men oppfordringa er likevel klar:

– Få med deg naboen, folk i grendelaget, klubben, koret eller foreininga du er med i, og still som eit lag. Då kan ein symje, ein kan springe og ein annan sykle. Elles kan du alltids stille åleine også om du vil.

Om folk vil engasjere seg på andre måtar, er arrangørane opne for det. Eit slikt arrangement treng også fleire frivillige som til dømes kan vere vakter rundt om i løypa for å sikre at alt går som det skal.

– Er der nokon som vil bidra som frivillig, er dei hjarteleg velkomne.

Distansar for kven som helst

Både born, unge og vaksne skal kunne delta, og difor har arrangørane lagt opp til tre ulike distansar. For vaksne vil løypa utgjere ein triatlon sprint.

– Ein starta med å symje 750m ved Holesanden. Løypa er lagt så langt inne mot kanten at ein kan stoppe opp og gå om ein ynskjer det. Deretter vil det bli sykling frå Holesanden, opp Ulsetbakken, til Alme og tilbake, som svarar til 20km. Til slutt vil det bli springing frå Holesanden igjen, rundt Nesset kraftverk og tilbake. Det er om lag 5,4km, seier Slettebakk.

Ei helg med mykje aktivitet

Laurdagen den 2. september er det mykje som skjer på Hareidlandet. I tillegg til Ulsteinmessa, skal det vere jubileumsfest i dokkhallen på Ulstein Verft. Hareidlandet Triatlon har prøvd å løyse det på best mogeleg vis.

– Datoen vart sett lenge før vi var klar over at det skulle bli så mykje aktivitet akkurat denne dagen. Men grunnen til at vi i utgangspunktet ville ha det på seinsommaren er fordi det er då det er varmast i Snipsøyrvatnet. For at ikkje alt skal kollidere denne dagen, så vel vi å starte triatlonen litt tidlegare på dagen, med oppstart kl. 10.00.

Om folk vil trene litt eller øve på førehand, fortel Slettebakk at folk berre må ta kontakt og henge seg på både jogge- og sykkelturar, samt symjeøkter. Arrangørane har fått tillating av Snipsøyrvatnet grunneigarlag å setje opp blåser i vatnet, slik at folk kan øve seg på symjing. I august vil dei ha tilgjengeleg demovåtdrakter om folk ynskjer å kome og prøve med det. Tanken er at alle som ynskjer skal få vere med.