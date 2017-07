AaFK blei for sterke på Høddvoll

I generalprøva før haustsesongen tek til for Hødd møtte dei blåkvite AaFK til dyst på Høddvoll. Robin Shroot var også tilbake i Hødd-drakta frå start.

Som ein kanskje kunne forvente var det Aalesund som heldt mykje på ballen første minutta. Hødd sin første halvsjanse kom etter rundt 10 minutt, då mykje fint spel inne i AaFK sin sekstenmeter raskt kunne enda i mål for Hødd.

Aalesund hadde ballen mykje gjennom omgangen, men i periodar hadde Hødd også sine framstøyt med ball. Diverre fekk ikkje AaFK-keeper Andreas Lie spesielt store utfordringar dei første førtifem. Dei blåkvite skal uansett ha for god defensiv kontroll mot eit eliteserielag før sidebytet.

Store sjansar for AaFK – men Hødd klamra seg fast

Aalesund opna omgangen med eit bang, då Valmon Berisha skaut frå distanse. Men, ballen gjekk rett på Jan-Lennart Urke. To minutt etter fekk Hødd frispark i god posisjon like utanfor AaFK sin sekstenmeter, og Didrik Sereba stilte seg opp for å ta det. Det lukkast derimot ikkje for Sereba, som sette ballen til sida for mål.

Aalesund gjorde fleire byte i pausen, då målet ganske sikkert var å få opp tempoet i andre omgang. Men, Hødd klora seg fast, og var igjen gode defensive som svar på gjentekne angrep.

Etter 56 minutt kunne det stått 1-0 til bya-laget, då Berisha fyrte av frå like utanfor sekstenmeteren. Hødd-sisteskanse Jan-Lennart Urke måtte ut i full tigerstrekk, men ballen gjekk forbi han, trefte stonga, og trilla forbi framom målet, og ut. Utruleg nok gjekk den ikkje inn.

Etter 61 minutt fekk Badr Rahhaoui eit nydeleg framspel, og kunne enda åleine med keeper. Men, touchen blei for dårleg, og AaFK-keeper Andreas Lie kunne komme ut og klarere vekk ballen.

Robin Shroot var på i denne kampen, og hjelpte godt til defensivt, og prøvde det han kunne å setje opp lagkameratane sine framover i bana.

Etter 71 minutt var det nemnte Shroot som fyrte av frå rundt 20 meter, og like over krysset. Ein storsjanse for Shroot.

Straffescoring for AaFK – og éi til

Etter 73 minutt skjedde det som ikkje skulle skje, då Hødd-kaptein Jesper Törnqvist i liggande takling blei skote i armen. Tilsikta eller ei, dommar Olsen bles og signaliserte for straffespark.

Valmir Berisha var sikker som banken frå kritmerket, og banka ballen i mål bak Jan-Lennart Urke til 1-0.

Berre eit par minutt etter var eit energifylt AaFK framme igjen, og denne gangen var det Jørgen Hatlehol som banka inn 2-0 frå skrå vinkel etter ein retur.

Hatlehol var på’n igjen like etter, då han banka til mot mål på volley. Heldigvis fekk Jan-Lennart Urke dytta ballen over tverrliggaren.

På overtid banka Berisha inn sitt andre for dagen etter eit soloraid, og Aalesund kunne reise heim etter ein solid siger på Høddvoll.

Kampfakta

Hødd – AaFK 0-3 (0-0)

Høddvoll

Tilskodarar: 250

Dommar: Richard Olsen, Åmdal IL, Ørsta fotball

Gule kort: Bendik Rise (Hødd), Daniel Gretarson (AaFK)

Mål: 0-1 Valmir Berisha (73), 0-2 Jørgen Hatlehol (76), 0-3 Berisha (90+2)

Hødd (3-5-2): Jan-Lennart Urke – Eirik Haugan (Elias Flø, 86), Jesper Törnqvist, Steffen Moltu – Preben Sætre (Rise, 70), Henrik Breimyr, Bendik Torset, Andreas Breimyr (Eirik Saunes, 70), Didrik Sereba (Sæterås, 86) – Badr Rahhaoui (Mbedule, 77), Robin Shroot (Beite, 86)

Innbyte: Amani Mbedule, Sondre Beite, Sveinung Sæterås Tilseth, Eirik Saunes, Bendik Rise, Elias Flø