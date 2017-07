Vikebladet Vestposten vil oppdatere jamleg i forhold til kampane og resultata for dei lokale laga under Norway Cup komande veke, men vi ønskjer oss også nokre glimt frå Ekebergsletta. Det vere seg både frå før, under og etter kampane, folkelivet og frå kjekke aktivitetar.

Send dine bilete til sport@vikebladet.no , eller i ei melding til vår Facebook-konto.