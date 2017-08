Kallevåg til Haugesund

Etter detSunnmørspostenkjenner til, har Kallevåg allereie vorte samd med eliteserieklubben Haugesund om ein avtale frå og med nyttår.

Dei siste vekene har Kallevåg vore ut med skade. I løpet av dei ni kampane i vårsesongen han rakk å få med seg, skåra han fem mål.

Midtbanespelaren seier tilSunnmørspostenat han har vore i samtalar med Haugesund og at det er lite truleg at han spelar for Hødd neste år.

Til Vikebladet Vestposten seier Kallevåg at det lenge har vore ein draum å få lov til å spele for ein eliteserieklubb.