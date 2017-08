Skal presentere ny dagleg leiar

Tysdag blir det klart kven som er IL Hødd Fotball sin nye daglege leiar. Hødd har jakta ein ny dagleg leiar etter at Kari Mette Sundgot sa opp si stilling tidlegare i år. Sundgot skal over i stillinga som økonomisjef i Volda kommune.

Hødd: Moldskred er ny dagleg leiar Per Arve Moldskred blir fungerande dagleg leiar i IL Hødd Fotball.

Den siste tida har Per Arve Moldskred fungert som dagleg leiar i Hødd, men tysdag ettermiddag skal den permanente løysinga presenterast. Hødd har kalla inn til ei pressekonferanse på Høddvollhuset tysdag ettermiddag.

Styreleiar Håvard Haanes har tidlegare uttalt til Vikebladet Vestposten at det har stått mellom to kandidatar, og det ser no ut til at styret har kome fram til den dei meiner er rett for Hødd.