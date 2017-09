Opp på 4.-plass

På spørsmålet om dette var sigeren som sikra ny kontakt i 4.-divisjon, sa Hareid-trenar Kenneth Moldskred at det kanskje var det – før han slo fast at laget har tenkt å plukke mange fleire poeng i dei sju kampane som står att av sesongen.

Fredagskampen på Hareidsmyrane stadion enda 1-0 til Hareid over sørenabo Larsnes/Gursken etter ei straffeskoring av Ruben Kenneth Brandal. Sigeren førte laget opp til 4.-plass på tabellen. Straffesparket kom nokre få minutt ut i 2. omgang etter at Håvard Øvrelid vart hindra ulovleg i ei gjennomløping. LGFK-keeperen redda Ruben sitt skot, men Ruben var kjapt framme på returen og netta.

Kenneth Moldskred gav tre gutespelarar (og Norway Cup-heltar) tillit i det tøffe lokaloppgjeret; August Brandal, Henrik Holstad og Markus Hareide. – Det at vi får opp spelarar frå eigen stall som får delta i ei god treningsgruppe i lag med eldre rutinerte spelarar, er eit godt grunnlag for framgang. Desse gutane tek no ikkje berre det 1. steget. Dei kjem etter kvart til å ta både det andre og det tredje steget, slo han fast og skrytte av heimelaget sin arbeidsmoral: - Karane jobba godt med bra struktur, og eg synest vi fortente sigeren. Vi har trent godt i fleire veker no og nye spelarar kjem inn i laget og gjer det bra.

Mykje offside i 1. omgang

Hareid kom best i gang, men LGFK tok seg etter kvart inn i kampen. Laga hadde kvar sine store sjansar i 1. omgang. For Hareid skaut Henrik Grimstad i tverrliggaren og ned på eit frispark i det 39 .minutt, medan Anders Vaagen nokre minutt før heada utanfor frå kloss hald.

Hareid-spissane gjekk mykje i offsidefella i 1. omgang, men vart nok snytt for ei skoring då Lars Roar Holstad sende ballen i mål i det 24. minutt. Linjevakta markerte offside, men det var nok helst på ein annan Hareid-spelar, som ikkje var direkte involvert i den avsluttande situasjonen.

Hareid si straffeskoring kom tidleg i 2. omgang – og etter dette handla det mykje om at LGFK skulle ta igjen leiinga. Men dei kom sjeldan nokon veg med eit godt duellerande Hareid-forsvar. Heimelaget må likevel takke keeper Sigve Overå Hide for at han redda ballen då Anders Vaagen kom seg til ein kjempesjanse i det 82. minutt.

På den andre sida av bana hadde Nicolay Sundgot ei skummel heading like over krysset i det 62. minutt – og gutespelaren Markus Hareide fekk ikkje stokka beina skikkeleg på ein kjempesjanse i det 80. minutt etter eit mønstergyldig førearbeid av Håvard Øvrelid og Henrik Grimstad.

I neste runde skal Hareid ha bortekamp mot Hødd2.

*** Ruben Kenneth Brandal

** Sigve Overå Hide

* Henrik Grimstad

KAMPFAKTA:

4.-divisjon, Hareidsmyrane stadion

Hareid-LGFK 1-0 (0-0).

MÅL: Ruben Kenneth Brandal (47, straffespark).

Dommar: Richard Olsen, Åmdal. 100 tilskodarar.

HAREID: Sigve Overå Hide, Ben Buntu (Robin Jackson Indreflø frå det 70. min.), Simon Holstad Grimstad (Markus Hareide frå det 45. min.), Eiliv Tore Howlid, Henrik Holstad, Ruben Kenneth Brandal, Henrik Grimstad, Torgeir Skeide, Nicolay Sundgot, Lars Roar Holstad, August Brandal (Håvard Øvrelid frå det 40. min).

Gult kort: Nicolay Sundgot og Håvard Øvrelid, Hareid - Henrik Eidheim (LGFK).

Runderesultat: Emblem-Sykkylven 1-0, Godøy-Volda 0-2, Nordborg-Hødd2 1-4, Rollon-Skarbøvik 0-3, Hareid-LGFK 1-0, Langevåg-Bergsøy 3-2.

TABELL: Hødd2 40 – Bergsøy 33 – Volda 29 – Hareid 22 – Emblem 20 – Skarbøvik 19 – Larsnes/Gursken 19 – Sykkylven 16 – Rollon 14 – Norborg 13 – Godøy 12 – Langevåg 10.

* Alle lag har spelt 15 kampar – og det står att 7 runder.