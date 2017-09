– Eg var aldri redd ballen

Ole Monrad Alme tilbake der karrieren starta:

– Eg var glad i mat og litt makeleg, så då synest eg det passa bra å sleppe å springe så mykje, seier tjueåringen då lokalavisa møter han i ballbingen ved skulen i bygda.

– Vi var ein gjeng som brukte å spele fotball her. Det må ha vore ein av dei første ballbingane på Hareidlandet.

I andreklassa fekk han eigen ballbinge på marka ved huset til familien Alme. Farfar Odd ordna binge av mastrar og gamle fiskegarn.

– Sjølv var han ikkje interesset i fotball, så eg trur han gjorde det for å glede meg, seier Ole Monrad.

Vil nå lengst mogleg

Resten er historie, som det heiter: som åtteåring starta han å trene med Hareid, i niande klasse byrja han i Hødd. I 2015 vart han andrekeeper på A-laget, før han for ein månad sidan rykte opp til førstekeeper då Jan Lennart Urke skreiv under for Aafk.

– Eg synest vi har ein veldig god treningskvardag i Hødd. Og målet mitt er nå lengst mogleg, fortel.

På Brandal friskule er det friminutt, men ingen av elevane ser ut til å kjenne igjen Hødd-keeperen, som også er framtidig lærar. Alme er i gang med sitt andre år på lærarutdanninga i Volda.

– Eg håper eg skal klare å kombinere fotball og utdanning. Men det er no eg kan satse på fotball, det er for seint å sitje som trettiåring og angre, seier han.

Kva tilfører du Hødd?

– Først og fremst god kommunikasjon, det er ei av mine sterkaste sider.

Kva er det du ropar?

– Det er vel alt mogleg, helst tydelege beskjedar til resten av laget. Etter kamp er eg tom og hes.

Kontrakt ut sesongen

20-åringen, som fyller 21 i oktober, har kontrakt med Hødd ut årets sesong.

– No må vi berre halde fram slik vi har spelt i dei siste kampane. Eg synest det er mykje positiv energi i laget, seier Alme.

Han hevdar han ikkje har tenkt på neste sesong, men:

– Eg har heilt klart ambisjonar utover å spele i andredivisjon, elles hadde eg ikkje brukt så mykje tid på fotballen. Det trur eg gjeld også for dei andre på laget.

Hødd sin bortekamp søndag er mot Nardo.