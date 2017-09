Nardo - Hødd LIVE

Nardo er denne helgas motstander for Hødd. Dei blåkvite har plukka med seg seks poeng på dei to siste kampane, etter ei periode med svake resultat. Med siger mot Nardo kan Hødd for alvor få kontakt med laga framom seg på tabellen.

Les også: - Eg var aldri redd ballen

Les også: - Vi skal ta tre poeng

Då laga møttest på Høddvoll var det heimelaget som var sterkast. Hødd vann 2-0 etter scoringar frå Torbjørn Kallevåg og Sondre Beite.