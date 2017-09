Hødd møter Larsnes/Gursken FK

Kampen vert spelt på River Plate i Gursken tysdag 17. oktober. Det skriv Hødd på sine nettsider.

- Då vi fekk førespurnaden om å arrangere kampen tenkte eg at dette er ein kjempeidé. Eg er sikker på at det vil skape stor interesse her i Sande, seier LGFK-trenar (og tidlegare Hødd-spelar), Anders Vaagen.

Talentfabrikken Larsnes/Gursken

Hødd skriv også litt om historikken mellom dei to klubbane. 4. divisjonsklubben med heimebane på River Plate stadion i Gurskebotn og på Larsnes stadion på Larsnes, har gjennom åra levert ei rekkje talent til toppfotballen, ofte til Hødd, og vidare ut i fotball-Norge og for så vidt også Europa.

I årets Hødd-stall finn ein både midtstopparbauta Steffen Moltu, hurtigtoget Magnus Myklebust og teknisk dyktige Preben Sætre frå Gursken, i tillegg til midtbaneterrieren Bendik Torset frå Larsnes. I TV-aksjonskampen skiftar desse fire side, og skal spele for heimklubben mot Hødd.

Gler seg til kampen

Lars-Petter Rønnestad i Hødd fortel at klubben gler seg til kampen, som blir den fjerde på fire år som går til inntekt for TV-aksjonen.

- Sande er ein kommune med ein fantastisk fotballkultur, og klubbane der har utvikla gode fotballspelarar gjennom ei årrekkje. Det er kjekt at LGFK er positive og støttar opp om årets TV-aksjonskamp. Vi gler oss til ein god kamp og eit godt arrangement i Gursken, seier Rønnestad.

Årets TV-aksjon er til inntekt for UNICEF. Pengane skal gå til skule og utdanning i Syria, Colombia, Sør-Sudan, Mali og Pakistan.