Stortap og poengdeling

Onsdag kveld var det klart for ny runde i 6.-divisjon avdeling 2.

Hasundgot - Hødd III 1 - 1 (1-1)

På Hasundgot stadion var det klart for ein verkeleg naboduell, då Hødd 3 la turen ut på Dimnøya. Og som gode naboar så delte også laga poenga, akkurat som i oppgjeret på Høddvoll tidlegare i sesongen.

Hødd 3 tok leiinga ved Sander Michael Ringstad. Leiarmålet kom allerie etter 12 minutt spel, men som mot Hareid 2 slo Hasundgot tilbake. Åtte minutt etter 0-1 skapte Ruben Muren balanse i rekneskapen etter forarbeid frå Lars Henrik Hasund. Hasundgot hadde også ein ball til i nettet, men fekk ikkje denne scoringa godkejnt, og det enda dermed uavgjort på Hasundgot stadion.

Sæbø - Hareid II 7 - 1 (1-0)

Hareid 2 har slite med skadetrøbbel siste tida. Heile fem av dei 15 som var med mot Moltustranda sist veke var ute denne gongen. Men med comeback frå både Stian Myrene, Per Ståle Nykrem og Håvard Bolstad Banne, i tillegg til at Emil Johannes Dahlen Folkestad gjorde comeback etter skade, vart det stilt ein bra tropp på 14 mann som reiste til Sæbø kveld, for å møte eit lag som ikkje har tapt heime på år og dag.

Og det gjekk bra – lenge. Det var rett nok Sæbø som styrte kampen og kom til mange sjansar, men det stod 0-0 etter 43 minutt. Hareid kjempa veldig bra defensivt, og med litt hell kunne det også blitt mål på ein av dei tre sjansane laget skapte denne perioden. Både Fredrik Fagerli Abrahamsen og Kevin Øvrelid (som kom seint til Sæbø) hadde gode moglegheiter.

Men to minutt før pause fekk Sæbø eit frispark 18 meter frå mål som dei scora på. Dermed 1-0 halvvegs, noko som var rettvist ut frå spel og sjansar. Men Hareid fekk ein elendig start på 2. omgang med to mål i mot på svært kort tid. Det fjerde baklengsmålet var ikkje langt unna. Og før det var spelt 60 minutt stod det 4-0. Ein skikkeleg kollektiv kollaps.

Til slutt enda det 7-1. Hareid skapte nokre sjansar då kampen i realiteten var avgjort. Reduseringa som Fredrik Fagerli Abrahamsen hamra i mål etter målgjevande frå Kevin Øvrelid var veldig bra. Men det var ei mager trøyst denne kvelden. Det er mykje ein kan setje fingeren på etter denne kampen, men ein kan også sjå slik på det at det gjekk 15 (av 20) kampar før Hareid tapte ein kamp som ikkje var jamn.

Andre kampar i 6.-divisjon avdeling 2:

Tjørvåg - Bergsøy II 1 - 6

Vartdal - Åmdal 1-1

Moltustranda - Gjerdsvika/Larsnes/Gursken 1 - 4