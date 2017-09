Poengdeling på Sotra

Første omgang

På førehand var dette rekna som den tøffaste bortekampen i år for Hødd, og det kunne raskt blitt ei særs vanskeleg oppgåve slik heimelaget spelte dei første ti minutta. Men, dei grønkledde fekk ikkje avslutta skikkeleg, og det var i staden Hødd som skulle ta over meir av intiativet etter kvart. Etter ein god Hødd-periode var det nettopp dei blåkvite som skulle finne vegen til nettmaskane først.

Etter 22 minutt slo Torbjørn Kallevåg eit flott frispark inn i feltet, der ein god og offensiv Robin Hjelmeseth var først på ballen. Han stanga ballen til sida for Nest-Sotra sin sisteskanse, og ballen trilla i mål til 0-1.

Etter målet var det mykje att og fram på Ågotnes gress, men det var tydeleg at Hødd hadde fokus på defensiv tryggleik. Det Nest-Sotra hadde å by på blei rimeleg greit teken hand om frå Hødd si side. Etter nokre minutt over tida, blas dommar Ola Kellerhals frå Vaulen IL av første omgang og sendte laga i garderobane. Hødd var alt i alt det beste laget denne første omgangen.

Frå tomålsleiing til poengdeling

Hødd og Nest-Sotra gjekk ut i hundre frå start av i andre omgang, og dette var starten på ein langt meir spanande omgang enn den første.

Etter fleire gode sjansar for heimelaget, var det Hødd som nok ein gong skulle finne nettmaskene, etter 59 speleminutt. Etter litt klabb og babb fekk Bendik Torset klinka til, og via ein Nest-Sotra-spelar gjekk ballen i boge over keeper og i mål. Ei fortent tomålsleiing på Ågotnes gress.

Men så skulle Hødd få problem i forsvar igjen, slik som det ofte har skjedd før i år. Åtte minutt etter Torset si scoring skulle Nest-trenaren få godt betalt for det taktiske valet ved å flytte Ståle Sæthre på topp for heimelaget. Etter mykje rart i Hødd-feltet fekk nemnte Sæthre heada ballen i mål til redusering.

Hødd jobba godt etter målet, og såg lenge ut til å kunne halde unna. Men, etter nok ein god periode for heimelaget, kunne same mann setje inn Nest-Sotra sitt andre mål for dagen, rett før full tid. I det 88. speleminutt var det eit gnistrande godt innlegg bak forsvarsrekkja til Hødd som skulle til. Med eit kontant hovudstøyt sikra han heimelaget eit poeng. Kampen ebba ut på stillinga 2-2, og det enda med poengdeling på Ågotnes gress.

Hødd stilte slik mot Nest-Sotra:

Hødd (3-5-2): Ole-Monrad Alme - Steffen Moltu, Henrik Breimyr, Jesper Tõrnqvist - Daniel Eid, Bendik Rise, Torbjørn Kallevåg, Bendik Torset, Didrik Sereba - Robin Shroot, Robin Hjelmeseth

Innbyte:

Sivert Pieroth, Bader Rahhaoui, Eirik Franke Saunes, Andreas Breimyr, Peter Hasund

Før kampen:

Nest-Sotra kneip sigeren då dei møtte Hødd på Høddvoll tidlegare i år. 2-3 vart resultatet då, og laget frå Ågotnes har imponert denne sesongen. Før kampen mot Hødd toppar dei avdelinga framom Bryne.

Les også: - Årets tøffaste bortekamp